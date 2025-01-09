Diyabet hastalarında ayak sağlığına dikkat!

Ayak sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen, yardımcı tedavi ve bakım hizmeti sunan podologların, diyabet yönetiminde multidisipliner yaklaşımın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden uzmanlar, "Yalınayak yürümeyin, doğru ayakkabıyı seçin, düzenli kontrolleri ihmal etmeyin." uyarısında bulunuyor.

Diyabetik bireylerin ayakkabı seçiminde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Podolog Meldağ Turhan, “Topuğu 2-4 cm arasında olan ayakkabılar tercih edilmeli. Yumuşak dokuda ayakkabı seçilmeli.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Podoloji Bölümü Öğr. Gör. Meldağ Turhan, diyabette ayak sağlığı ve bakımı hakkında bilgi verdi.

Diyabetli hastalarda nöropati başlayınca ne olur?

Ayak sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen, yardımcı tedavi ve bakım hizmeti sunan podologların hastaların ayak bakımında rol oynadığını dile getiren Öğr. Gör. Meldağ Turhan, “Diyabetli hastalarda nöropati (his kaybı) başlar, böylelikle açılan yaralar geç iyileşir ya da hiç iyileşmez ufak kesik ve sıyrıklar büyük sorunlara yol açabilir. Basınç noktaları değiştiği için ayak deformiteleri oluşmaya başlar.” dedi.

Podologlar hastaların ayak bakımında nasıl rol oynar?

Öğr. Gör. Meldağ Turhan, podologların hastaların ayak bakımında nasıl rol oynadığını da şöyle anlattı:

- Podologlar diyabetli hastaların ayaklarını düzenli muayene eder

- Hastalara nöropati (his kaybı testi) uygular

- Ayağın ısı durumunu kontrol eder

- Ayak deformitelerine bakar

- Batık tırnak, nasır gibi sorunların ilerlemesini önleyecek tedbirler alır

- Doğru ayakkabı önerisinde bulunur

- Enfeksiyonları önleyici tedbirler alır

- Bireylere evde ayak bakımlarını nasıl yapacağı hakkında bilgi verir.

Ayaklar günlük olarak kontrol edilmeli!

Diyabetli bireylerin günlük ayak bakımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini de anlatan Turhan, şöyle devam etti:

- Ayaklar günlük olarak kontrol edilmelidir. Gerekirse bir ayna yardımıyla ayak tabanları ve parmak araları kontrol edilmeli

- Parmak araları hariç nemlendirilmeli

- Tırnaklar ne kısa ne uzun olmalı ve düz kesilmeli

- Çoraplar her gün değişmeli ve beyaz renk tercih edilmelidir

- Aşırı sıcaktan kaçınılmalı (sıcak kum, sıcak suyla yıkama, ısıtıcılarda ayakları ısıtma)

Diyabetik ayak yaralarının büyümesini önlemek için alınacak önlemler neler?

Öğr. Gör. Meldağ Turhan, diyabetik ayak yaralarının büyümesini önlemek için alınacak önlemleri de dile getirerek, şöyle devam etti:

- Yalınayak yürümemeli

- Enfeksiyon riski fazla olduğu için mutlaka ayak bakımı için podolog tarafından yardım alınmalı

- Düzenli ayak kontrolleri yapılmalı

- Hijyene dikkat etmeli

- Kan şekerini kontrol altında tutmalı

- Travmalardan korunmalı

- Düzenli egzersiz yapılmalı

Diyabetik bireyler yumuşak dokuda ayakkabı seçmeli

Diyabetik bireylerin ayakkabı seçiminde nelere dikkat etmesi gerektiğini de anlatan Öğr. Gör. Meldağ Turhan, şu bilgileri verdi:

- Geniş ayarlanabilir ayakkabılar olmalı

- Ayakta gün içinde ödem oluşma ihtimali nedeniyle esnek ayakkabılar tercih edilmeli

- Ayak içi yastıklama ve destek verilmeli

- Ayakkabı topuğu 2-4 cm arasında olan ayakkabılar tercih edilmeli

- Yumuşak dokuda ayakkabı seçilmeli

- Hava geçirgen olmalı