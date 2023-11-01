Advert

Dilek Taşı neden gün değiştirdi? Dilek Taşı final mi yapacak

Kanal D'nin sevilen dizisi "Dilek Taşı" yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Bu bölümde birçok sürpriz izleyenleri bekliyor!

Dilek Taşı neden gün değiştirdi? Dilek Taşı final mi yapacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-11-2023 17:24

Kanal D'nin yeni sezon bombası "Dilek Taşı", başarılı geçişini sürdürerek Çarşamba günleri ekranlarda yerini aldı. Heyecan dolu yeni bölümüyle yakında karşımızda.

Bölümün Sürprizleri Neler?

"Dilek Taşı", 8. bölümüyle Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni tanıtımlarla merak uyandıran bu bölümde birçok sır aydınlanacak.

Kızının güvenliği için kimliğini saklamak zorunda kalan Mustafa, bu bölümde Cemre hakkında bilinmeyen gerçekleri öğreniyor ve Rona ailesinin karşısına çıkıyor. Karakterler arasındaki gizemli ilişkiler derinleşirken, Macide'nin ameliyat kararı ve Figen'in kimlik arayışı ön planda. Asuman ve Macide arasında ise izleyenleri şaşırtacak bir diyalog yaşanıyor.

Kadroda Yeni Bir İsim: Savaş Özdemir

Diziye dahil olan ünlü oyuncu Savaş Özdemir, Kubilay karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Mustafa'ya beklenmedik bir teklifle gelen Kubilay, diziye farklı bir soluk getirecek.

Dizinin Güçlü Oyuncu Kadrosu

Dizinin başrollerinde; Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay gibi değerli isimler yer alırken, Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk ve diğer yetenekli oyuncular da kadroda bulunuyor. Dizinin yönetmenliğini Volkan Kocatürk yaparken, kaleminden ise Can Sinan sorumlu.

Benzer Haberler
Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Satışa Sunuldu! Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Satışa Sunuldu!
Müge Anlı'da Bursa'da kaybolan Yusuf Kavuk aranıyor! Derya kimdir Müge Anlı'da Bursa'da kaybolan Yusuf Kavuk aranıyor! Derya kimdir
Bankada parası bulunan vatandaşlara mest eden haber: Bu ay hesaplarınıza yeni bir para ekleniyor Bankada parası bulunan vatandaşlara mest eden haber: Bu ay hesaplarınıza yeni bir para ekleniyor
Türkiye'ye bu ay geliyor ortalık yıkılacak! Yeni otomobil piyasayı darmaduman edecek! Egea ve Clio'dan da ucuza satılacak Türkiye'ye bu ay geliyor ortalık yıkılacak! Yeni otomobil piyasayı darmaduman edecek! Egea ve Clio'dan da ucuza satılacak
Milyonlarca ev hanımı için müjde ayyuka çıktı! Emeklilik hakkı için çalışmalar başladı Milyonlarca ev hanımı için müjde ayyuka çıktı! Emeklilik hakkı için çalışmalar başladı
Türkiye’de daha ucuz araba yok! Yuki Amy modeliyle peynir ekmek gibi satacak! Türkiye’de daha ucuz araba yok! Yuki Amy modeliyle peynir ekmek gibi satacak!
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'
  • 30-10-2023 17:12

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim