Dilek Taşı neden gün değiştirdi? Dilek Taşı final mi yapacak

Kanal D'nin yeni sezon bombası "Dilek Taşı", başarılı geçişini sürdürerek Çarşamba günleri ekranlarda yerini aldı. Heyecan dolu yeni bölümüyle yakında karşımızda.

Bölümün Sürprizleri Neler?

"Dilek Taşı", 8. bölümüyle Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni tanıtımlarla merak uyandıran bu bölümde birçok sır aydınlanacak.

Kızının güvenliği için kimliğini saklamak zorunda kalan Mustafa, bu bölümde Cemre hakkında bilinmeyen gerçekleri öğreniyor ve Rona ailesinin karşısına çıkıyor. Karakterler arasındaki gizemli ilişkiler derinleşirken, Macide'nin ameliyat kararı ve Figen'in kimlik arayışı ön planda. Asuman ve Macide arasında ise izleyenleri şaşırtacak bir diyalog yaşanıyor.

Kadroda Yeni Bir İsim: Savaş Özdemir

Diziye dahil olan ünlü oyuncu Savaş Özdemir, Kubilay karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Mustafa'ya beklenmedik bir teklifle gelen Kubilay, diziye farklı bir soluk getirecek.

Dizinin Güçlü Oyuncu Kadrosu

Dizinin başrollerinde; Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay gibi değerli isimler yer alırken, Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk ve diğer yetenekli oyuncular da kadroda bulunuyor. Dizinin yönetmenliğini Volkan Kocatürk yaparken, kaleminden ise Can Sinan sorumlu.