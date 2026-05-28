Buğra Gülsoy’dan Sürpriz Dönüş!

Televizyon dünyasının sevilen oyuncularından Buğra Gülsoy uzun bir aranın ardından yeniden setlere dönüyor. Başarılı oyuncu yapımcılığını Poll Films’in üstlendiği ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Düğünümüz Var” dizisinin ekibine dahil oldu.

Güçlü Kadro Şimdiden Dikkat Çekiyor

Henüz hazırlık aşamasında olan “Düğünümüz Var” dizisi şimdiden magazin ve televizyon dünyasında merak uyandırmış durumda. Dizinin kadrosunda Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam, Yasemin Ergene ve Cengiz Bozkurt gibi birbirinden deneyimli ve sevilen isimler yer alıyor.

Bu geniş oyuncu listesi projenin yayınlanmadan önce bile büyük bir beklenti oluşturmasına neden oldu. Özellikle komedi türünde hazırlanması planlanan dizinin sezonun en iddialı işlerinden biri olacağı konuşuluyor.

Buğra Gülsoy Yeniden Ekranlarda

Uzun süredir projelerde daha seçici davranan Buğra Gülsoy’un bu yapımla yeniden ekranlara dönecek olması hayranlarını da sevindirdi. Oyuncunun kadroya dahil olması dizinin dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

Gülsoy’un hangi karaktere hayat vereceği henüz netleşmezken projede nasıl bir rol üstleneceği şimdiden merak konusu oldu. Yapım ekibinden gelen bilgilere göre karakterin hikâyede önemli bir yer tutacağı konuşuluyor.

Haziran Sonunda Set Başlıyor

Senaryosu Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu tarafından kaleme alınan “Düğünümüz Var” dizisinin çekimlerine haziran ayının sonunda başlanması planlanıyor. Hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından ekibin sete çıkacağı belirtildi.

Dizinin çekim takvimi ve yayın tarihiyle ilgili detayların ise ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Yapım ekibi projenin hem hikâyesi hem oyuncu kadrosuyla güçlü bir çıkış yapmayı hedefliyor.

Yeni Sezonun İddialı Yapımı Olmaya Aday

Komedi türünde hazırlanması planlanan dizinin hem güçlü oyuncu kadrosu hem eğlenceli hikâyesiyle yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olacağı tahmin ediliyor. Özellikle farklı karakterlerin bir araya geldiği senaryonun izleyiciye keyifli anlar sunması bekleniyor.

Buğra Gülsoy’un projeye katılmasıyla birlikte dizinin dikkat çekiciliği daha da artarken “Düğünümüz Var” şimdiden ekran yolculuğu için geri sayıma başlamış durumda.