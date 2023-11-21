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Dikkat! İstanbul'da büyük su kesintisi yaşanacak

İstanbul'da 21 Kasım Salı günü su kesintisi uygulanacak ilçeler belirlendi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruda, belirtilen ilçelere su temininin geçici olarak durdurulacağı ifade edildi. İşte, 21 Kasım Salı günü su kesintisi yaşayacak olan ilçeler...

Dikkat! İstanbul'da büyük su kesintisi yaşanacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-11-2023 13:31

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belirlendi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuru, belirtilen ilçelerde su temininin geçici olarak durdurulacağını bildirdi. İSKİ, her gün yaşanacak su kesintilerini resmi web sitesi üzerinden duyururken, 21 Kasım Salı günü için de ilçe bazında su kesintisi uygulanacak bölgeleri açıkladı.

Bu kapsamda Bahçelievler ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Bahçelievler'de etkilenecek mahalleler ise Soğanlı ve Siyavuşpaşa olarak belirlendi. Su kesintisinin nedeni ise içme suyu hatlarında meydana gelen arıza olarak açıklandı.



İLÇE: Bahçelievler

ETKİLENEN MAHALLELER: SOĞANLI MAH, SİYAVUŞPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI

ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 21/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 21/11/2023 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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