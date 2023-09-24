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Devletten Çocuklu Ailelere Büyük Destek: e-Devlet Üzerinden 650 TL Yardım!

Ülkemizde dar gelirli vatandaşları desteklemek amacıyla başlatılan yardım programlarına bir yenisi daha eklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi, çocuklu ailelere yönelik yeni bir ekonomik destek duyurdu.

Devletten Çocuklu Ailelere Büyük Destek: e-Devlet Üzerinden 650 TL Yardım!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-09-2023 23:07

Çocuk sahibi olan dar gelirli vatandaşlar için devletten sevindirici haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk sahibi olan ailelere ekonomik destek sağlama kararı aldı.Devletten Çocuklu Ailelere Büyük Destek: e-Devlet Üzerinden 650 TL Yardım!

E-devlet Üzerinden Kolay Başvuru İmkanı

Vatandaşların geçim sıkıntısını hafifletmek adına başlatılan destek yardımlarına bir yenisi daha eklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, e-devlet üzerinden başvuru yapacak olan çocuklu ailelere 650 TL'ye kadar yardım sağlayacağını duyurdu. Başvurunun onaylanması halinde, başvuru sahibi ay sonunda ödemeyi hesabında görebilecek.

Kimler Faydalanabilecek?

E-devlet üzerinden yapılacak başvurularda ödeme miktarı çocuk sayısına göre belirleniyor. Destek miktarları şu şekilde:

  • 1 ya da 2 çocuğu olan ailelere: 350 TL
  • 3 çocuğu olan ailelere: 450 TL
  • 4 çocuğu olan ailelere: 550 TL
  • 5 ve daha fazla çocuğu olan ailelere: 650 TL

Asgari ücretin üçte birinin kişi başına düşen ortalama hane gelirinin altında olanlar, bu destekten yararlanabilecek. Ayrıca bu vatandaşlar, “Aile Desteği Ödemesi” adlı diğer destek programından da faydalanabilecek. Bu program kapsamında da 850 TL'den 1.250 TL'ye kadar ek destek sağlanacak.

Nasıl Başvurulacak?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-devlete giriş yapmaları gerekiyor. Ardından "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" sekmesine tıklanarak ilgili destek başvurusu kolayca yapılabiliyor.

Devletin bu tür destekleriyle birçok dar gelirli ailenin ekonomik yükünün hafifletilmesi ve ailelerin maddi olarak rahatlaması amaçlanıyor. Sizce bu tür destekler vatandaşlara ne kadar faydalı oluyor? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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