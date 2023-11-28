Dev zam geliyor: Yurt dışından telefon alacaklar dikkat!

Türkiye'de telefon fiyatları vergilerle birlikte önemli ölçüde yükseliyor, bu sebeple telefon almak isteyen vatandaşlar genellikle yurtdışından getiriyor veya getirtiyor. Ancak sadece getirmekle kalmıyor, yurtdışından alınan telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için IMEI kaydı yapılması da zorunlu hale geldi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan düzenleme ile 2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, 2024'te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 oranında artacak. Yurtdışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt harcı da bu oranda zamlanacak.

2024'te, yolcu beraberinde yurtdışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak. IMEI kayıt ücreti 2023'te 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye yükseltilmişti. Bu ücret, daha önce 7 Temmuz'da Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 20 bin TL'ye çıkarılmıştı. Bu durum, 2014 yılında 119 TL olan ücretin son 10 yılda yaklaşık 270 kat arttığını gösteriyor.