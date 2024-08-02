Derin Talu'nun Bodrum tatili sosyal medyada gündem oldu

Defne Samyeli'nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, Bodrum tatilinden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada dikkat çekti. Son yıllarda özel hayatıyla sık sık gündeme gelen 21 yaşındaki Talu, Instagram'da 236 bin takipçisine tatil fotoğraflarını sundu.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında Emircan Şahin ile ilişkisini darp iddiaları nedeniyle bitiren Talu, bu çalkantılı sürecin ardından yeniden gündeme geldi. Eski aşkı Şahin, ayrılmak istediğini söylediğinde Talu'nun öfkeye kapılıp kendisini darp ettiğini iddia etmişti.

Şimdilerde Bodrum'da arkadaşlarıyla tatil yapan Derin Talu, Instagram'dan peş peşe paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle bikinili pozu büyük ilgi gördü ve 4 bine yakın beğeni aldı. Takipçileri, "Çok güzelsin", "Keyfe bak, maşallah" ve "Muhteşem bir fizik" gibi yorumlarla ünlü ismi övdü.