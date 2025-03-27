Derin Talu: "Hayatıma giren herkesi ben seçtim!"

Derin Talu, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım" diyen Talu'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Derin Talu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-03-2025 13:02

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun 23 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Güzellik, ilişkiler ve kıskançlık konularındaki ifadeleri dikkat çekti ve sosyal medyada alaycı yorumlar yapılmasına neden oldu.

"Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"

Los Angeles'ta eğitim gören ve şu an kariyerine odaklanan Derin Talu, takipçisinin "Güzel kadınlara duyulan kıskançlık hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

"Güzelliğim yüzünden çok cezalandırıldım. Özellikle ilişkilerde... O yüzden ilişki yapmıyorum. Beni kaldırabilen bir erkekle tanışmadım."

Bu açıklamanın ardından takipçilerinden biri "Erkeklerden sana karşı yoğun bir ilgi olduğunu hissediyor musun?" diye sordu. Talu'nun yanıtı ise dikkat çekiciydi:

"Hayır, erkekler benden çok çekiniyor veya utanıyor. Şu ana kadar hayatıma giren herkesi ben seçtim, seçilmedim."



"Erkekler beni tanımıyor, sonra rahatsız oluyorlar"

Derin Talu, geçmişteki ilişkileri hakkında da samimi açıklamalar yaptı.

"İlişkilerim hep kıskançlık yüzünden bitti. Erkekler beni tanımıyor, kafalarında büyütüp farklı bir şey sanıyor. Sonra kişiliğimi görünce rahatsız oluyorlar."

Ancak bu çıkışları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Böyle bir öz güven görmedik", "TDK, öz güvenin kelime karşılığını 'Derin' olarak değiştirsin" gibi alaycı yorumlar yaptı.

Derin Talu'nun öz güven dolu sözleri sosyal medyada olay oldu!

Derin Talu, "Ben kendimden memnunum" diyerek bu yorumlara karşı sessiz kaldı. Ancak, bu açıklamaların sosyal medyada büyük yankı uyandığı kesin!

Benzer Haberler
Ege Kökenli, 4 Aylık Hamile: Bebek Müjdesi Geldi Ege Kökenli, 4 Aylık Hamile: Bebek Müjdesi Geldi
Eşref Rüya'nın Yeni Fenomeni: Büşra Develi ve Çiğdem Komiser Eşref Rüya'nın Yeni Fenomeni: Büşra Develi ve Çiğdem Komiser
Demet Akalın, İnekler İçin Yalan mı? Şarkısını Söyledi, Sosyal Medyada Olay Oldu! Demet Akalın, İnekler İçin Yalan mı? Şarkısını Söyledi, Sosyal Medyada Olay Oldu!
Bade İşçil: Bade İşçil: "Orhan Veli'nin Mezarını Temizledim, Sonra Otobüse Bindim"
Nurgül Yeşilçay’dan Eğlenceli Doğum Günü Mesajı: Nurgül Yeşilçay’dan Eğlenceli Doğum Günü Mesajı: "Tabii Tabii, Kesin Öyledir!"
Mert Ramazan Demir Asker Yolcusu! İşte Gideceği Yer Mert Ramazan Demir Asker Yolcusu! İşte Gideceği Yer
ÇOK OKUNANLAR
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Hayranları Yorum Yağdırdı! ‘Eşref Rüya’ Trendlere Girdi!
  • 21-03-2025 14:06

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Hayranları Yorum Yağdırdı! ‘Eşref Rüya’ Trendlere Girdi!

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Minik Kızına Atatürk Sevgisi Dersi
  • 24-03-2025 12:33

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Minik Kızına Atatürk Sevgisi Dersi

  • 26-03-2025 13:31

"Modern Doğu Masalları" Dizisinin Kadrosuna İki Güçlü İsim Dahil Oldu

Özcan Deniz'den Ağabeyine Sert Sözler:
  • 26-03-2025 15:59

Özcan Deniz'den Ağabeyine Sert Sözler: "Aileyi Bitirdin!"

Eşref Rüya, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü: 8 Milyon İzlenme
  • 24-03-2025 13:18

Eşref Rüya, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü: 8 Milyon İzlenme