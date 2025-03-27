Derin Talu: "Hayatıma giren herkesi ben seçtim!"

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun 23 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Güzellik, ilişkiler ve kıskançlık konularındaki ifadeleri dikkat çekti ve sosyal medyada alaycı yorumlar yapılmasına neden oldu.

"Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"

Los Angeles'ta eğitim gören ve şu an kariyerine odaklanan Derin Talu, takipçisinin "Güzel kadınlara duyulan kıskançlık hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

"Güzelliğim yüzünden çok cezalandırıldım. Özellikle ilişkilerde... O yüzden ilişki yapmıyorum. Beni kaldırabilen bir erkekle tanışmadım."

Bu açıklamanın ardından takipçilerinden biri "Erkeklerden sana karşı yoğun bir ilgi olduğunu hissediyor musun?" diye sordu. Talu'nun yanıtı ise dikkat çekiciydi:

"Hayır, erkekler benden çok çekiniyor veya utanıyor. Şu ana kadar hayatıma giren herkesi ben seçtim, seçilmedim."





"Erkekler beni tanımıyor, sonra rahatsız oluyorlar"

Derin Talu, geçmişteki ilişkileri hakkında da samimi açıklamalar yaptı.

"İlişkilerim hep kıskançlık yüzünden bitti. Erkekler beni tanımıyor, kafalarında büyütüp farklı bir şey sanıyor. Sonra kişiliğimi görünce rahatsız oluyorlar."

Ancak bu çıkışları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Böyle bir öz güven görmedik", "TDK, öz güvenin kelime karşılığını 'Derin' olarak değiştirsin" gibi alaycı yorumlar yaptı.





Derin Talu'nun öz güven dolu sözleri sosyal medyada olay oldu!

Derin Talu, "Ben kendimden memnunum" diyerek bu yorumlara karşı sessiz kaldı. Ancak, bu açıklamaların sosyal medyada büyük yankı uyandığı kesin!



