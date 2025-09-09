Derin Talu, Havaalanına Bikiniyle Girdi

Derin Talu, havaalanına bikiniyle girerek sosyal medyada gündem oldu. Cesur paylaşımı büyük ilgi gördü, tatil kareleri ise olay yarattı.

Derin Talu, Havaalanına Bikiniyle Girdi
SOSYETE
Yayın Tarihi : 09-09-2025 14:42

Ünlü isim Derin Talu, yine sıra dışı bir paylaşımla gündeme geldi. Tatilden dönerken İstanbul’a dönüş yapan Talu, havaalanına bikini ve pareo ile girdi. Genç isim, dikkat çekici anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Sosyal Medyada Olay Yaratan Paylaşım

Defne Samyeli ve Eren Talu’nun kızı olan Derin Talu, daha önceki cesur paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Bu kez de havaalanına bikinisiyle giriş yaptığı görüntüleri yayımladı. “Arkadaşlar, üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında bu şekildeyim” sözleriyle yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

“Yine de Üzerimi Arıyorlar”

Talu, metal dedektöründen geçerken yaşadığı durumu da takipçilerine aktardı. Üzerinde yalnızca bikini ve pareo olmasına rağmen güvenlikten geçerken alarmın çaldığını belirten Talu, “Yine de üzerimi arıyorlar” diyerek esprili bir not düştü. Bu ifadeler, paylaşıma yorum yapan takipçileri arasında gülümseme yarattı.

Tatilden Paylaşımlar Geldi

Genç isim, sadece havaalanı görüntüsüyle değil, tatilinden paylaştığı karelerle de dikkat çekti. Güneşin ve denizin tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaşan Talu, yaz sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Dikkat Çekmeyi Seviyor

Magazin dünyasında sık sık cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Derin Talu, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Talu’nun bu paylaşımı kısa sürede magazin basınının da ilgi odağı oldu.

Benzer Haberler
Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Neşe Sevdik ile nişanlandı Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Neşe Sevdik ile nişanlandı
Aslıhan Doğan Turan’ın 3 Milyon TL’lik Yüzüğü Olay Oldu Aslıhan Doğan Turan’ın 3 Milyon TL’lik Yüzüğü Olay Oldu
Beklenen Son Geldi! Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan Tek Celsede Boşandı Beklenen Son Geldi! Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan Tek Celsede Boşandı
Arzu Sabancı’dan Hande Erçel açıklaması Arzu Sabancı’dan Hande Erçel açıklaması
Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e ikinci gönderme! Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e ikinci gönderme!
Yasemin Özilhan boşanıyor mu? Sosyetik çiftin evliliğinde kriz iddiası! Yasemin Özilhan boşanıyor mu? Sosyetik çiftin evliliğinde kriz iddiası!
ÇOK OKUNANLAR
İtalya’da evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu düğün için ne dedi?
  • 03-09-2025 10:33

İtalya’da evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu düğün için ne dedi?

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor
  • 08-09-2025 16:12

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi
  • 08-09-2025 09:47

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi

Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e ikinci gönderme!
  • 04-09-2025 12:13

Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e ikinci gönderme!

50 Yaşındaki Selim Bayraktar'dan Fit Paylaşım: Gençlere Meydan Okudu
  • 05-09-2025 13:01

50 Yaşındaki Selim Bayraktar'dan Fit Paylaşım: Gençlere Meydan Okudu