Derin Talu, Havaalanına Bikiniyle Girdi

Ünlü isim Derin Talu, yine sıra dışı bir paylaşımla gündeme geldi. Tatilden dönerken İstanbul’a dönüş yapan Talu, havaalanına bikini ve pareo ile girdi. Genç isim, dikkat çekici anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Sosyal Medyada Olay Yaratan Paylaşım

Defne Samyeli ve Eren Talu’nun kızı olan Derin Talu, daha önceki cesur paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Bu kez de havaalanına bikinisiyle giriş yaptığı görüntüleri yayımladı. “Arkadaşlar, üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında bu şekildeyim” sözleriyle yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

“Yine de Üzerimi Arıyorlar”

Talu, metal dedektöründen geçerken yaşadığı durumu da takipçilerine aktardı. Üzerinde yalnızca bikini ve pareo olmasına rağmen güvenlikten geçerken alarmın çaldığını belirten Talu, “Yine de üzerimi arıyorlar” diyerek esprili bir not düştü. Bu ifadeler, paylaşıma yorum yapan takipçileri arasında gülümseme yarattı.

Tatilden Paylaşımlar Geldi

Genç isim, sadece havaalanı görüntüsüyle değil, tatilinden paylaştığı karelerle de dikkat çekti. Güneşin ve denizin tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaşan Talu, yaz sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Dikkat Çekmeyi Seviyor

Magazin dünyasında sık sık cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Derin Talu, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Talu’nun bu paylaşımı kısa sürede magazin basınının da ilgi odağı oldu.