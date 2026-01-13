Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Demet Özdemir Budapeşte tatilinden döndü! İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen ünlü oyuncu, Macaristan'a gitme sebebini "Bebiş seviyorum" diyerek açıkladı. İşte Demet Özdemir'in samimi açıklamaları...

Yayın Tarihi : 13-01-2026 15:57

Reyting rekorları kıran “Eşref Rüya” dizisinin yıldızı Demet Özdemir, Macaristan tatilinin ardından Türkiye’ye döndü. Hem oyunculuğu hem de 17,1 milyon takipçili Instagram hesabındaki şıklığıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, ayağının tozuyla İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

Budapeşte Tatilinin Sırrı Çözüldü

Budapeşte'den dönerken objektiflere yansıyan Özdemir, yurt dışı seyahatinin nedenini merak eden muhabirlere samimi bir açıklama yaptı. Tatilin sadece gezmekten ibaret olmadığını belirten ünlü oyuncu, rotasının duygusal bir sebebi olduğunu söyledi:

“Budapeşte’de çok yakın arkadaşlarım var. Onların minik bir bebişleri oldu; onu sevmeye gidip geliyorum.”

Sosyal Medyayı Sallayan Kareler

Tatili boyunca Budapeşte’nin tarihi atmosferinden büyüleyici kareler paylaşan Demet Özdemir, tarzıyla takipçilerinden tam not almıştı. Oyuncunun paylaşımları kısa sürede milyonlarca beğeni alırken, hayranları "Dünya starı gibi" yorumlarında bulundu.

"Eşref Rüya" Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Havalimanında oldukça neşeli ve enerjik görünen Özdemir, kısa molasının ardından yoğun dizi temposuna geri dönecek. Başrolünde yer aldığı "Eşref Rüya" dizisinin çekimlerine kaldığı yerden devam edecek olan güzel oyuncu, 2026 sezonunun en çok konuşulan isimleri arasında zirvedeki yerini koruyor.

