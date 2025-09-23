Demet Özdemir, Twitter Akımına Katıldı: “Fav’a Gerek Yok”

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Demet Özdemir, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Twitter’da dolaşan bir akıma katılan Özdemir, daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.

Sosyal Medyayı Aktif Kullanan İsimlerden

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Demet Özdemir, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Hem Instagram’da hem de Twitter’da paylaştığı karelerle gündeme gelen oyuncu, sık sık hayranlarıyla da etkileşim kuruyor. Samimi tavırları ve doğal paylaşımlarıyla takipçileri tarafından sevgiyle karşılanıyor.

“Fav’a Gerek Yok” Notuyla Dikkat Çekti

Twitter’da bir hayranının, “Demet Özdemir hanımefendi, kaç fava bana görülmemiş bir profil fotoğrafı yollarsınız?” mesajını gören Özdemir, bu isteğe kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncu, hiç yayınlanmamış bir karesini takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına ise esprili bir şekilde “Fav’a gerek yok” notunu ekledi.

Hayranlarından Yoğun İlgi

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranları, “İşte bu yüzden çok seviliyorsun”, “Samimiyetin her haline yansıyor” ve “Gerçekten içten bir yıldızsın” gibi yorumlarla Özdemir’e destek verdi. Oyuncunun paylaştığı kare binlerce beğeni toplarken, esprili tavrı da çok konuşuldu.

İşte o fotoğraf: