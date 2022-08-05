Demet Özdemir onu karşısında görünce şoke oldu!

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gecce adlı programın konuğu oldu. Demet Özdemir, programda İbrahim Selim'in sorularını samimiyetle yanıtladı.

Ünlü oyuncu Özdemir, ilk dizisinde yıllar önce sette tanıştığı ve o dönemde 11 yaşında olan bir çocuğun, yıllar sonra Dünyayla Benim Aramda dizisinin setinde yardımcı oyuncu olduğunu görünce hayatının en büyük şokunu yaşadı.

Özdemir, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: "Bir şeyi yaşadım çok yeni. Biz bir dizi çektik ya beraber. Bana çok duygusal bir an geldi. İlk işlerimden birisinde bir kız çocuğu ile tanıştım. O zamanlar 11 yaşındaydı. Sete geliyordu, defterler hazırlamıştı bana.

Yıllar geçti üzerinden, 9 yıl kadar geçti. O sette, yardımcı oyuncu olarak gelmişti. İsmini hatırlayamadım ama görür görmez tanıdım onu. İnanılmaz bir andı benim için. O kadar büyümüş, hiçbir şey bilmiyorum hayatıyla ilgili, onu tanımıyorum. Ama aşırı tanıyormuşum gibi hissettim. Çok değişik bir şey."