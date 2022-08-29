Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un rötarlı düğünü!

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, iki günlük gecikmeyle nikah masasına oturdu. Koç ile Özdemir, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikah günlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos’a ertelemişti.

Ünlü çiftten Özdemir'in nikah şahitliğini Gold Film’in sahibi Faruk Turgut üstlenirken; Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu. Çift ilk danslarını Zeki Müren’in seslendirdiği ‘Aklımda Sen Fikrimde Sen’ şarkısı ile yaptı.

ÜÇ FARKLI GELİNLİK GİYDİ!

Akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda “Sonsuza kadar evet” diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi.

Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkarken, nikah sonrasında Nihan Peker’in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı. After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra’dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.

Oğuzhan Koç ise Papillone tasarımı bir smokin tercih etti. Özdemir ve Koç’un stil danışmanlığını Rutkay Öziş üstlendi.

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Berfu-Eser Yenenler çifti, Deniz Baysal, Murat Boz, Yılmaz Erdoğan, Pelin Karahan, Tolga Akış, Nurdan-İbrahim Büyükak çifti, Murat Dalkılıç, Berkay Şahin, Acun Ilıcalı, Hande-Esat Yontunç çifti, Selin Şekerci, Seda- Ümit Erdim çifti gibi birçok ünlü ismin katıldığı gecede adeta ünlü akını yaşandı.