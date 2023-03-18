Demet Özdemir ateş püskürdü: "Vicdansızlığınıza yazıklar olsun!"

Şimdilerde Adım Farah dizisiyle ekranlara dönen ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, geçtiğimiz sene ağustos ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle evlenmişti. İlişkileriyle göz önünde olan çiftten Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'un tavırlarından rahatsız olarak evi terk ettiği iddiası magazin gündemine gelmişti.



Bu haberin ardından sosyal medyada Demet Özdemir hakkında çok çirkin iftiralar içeren paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlara sessiz kalamayan güzel oyuncu ateş püskürdü.

Hesap soracağını söyleyen Özdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İnsanları zan altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun. Zor günlerden geçerken, gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve yarınlar için dayanışma olması gerekirken ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına iddia adı altında yapılan sözlü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum. Çamur at izi kalsın anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim ve beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım. Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık!"