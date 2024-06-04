Demet Evgar son görüntüsüyle hayranlarını korkuttu

Son dönemin reyting rekortmeni "Bahar" dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, sette sakatlanarak kasını yırttı. Elle Style Awards törenine bastonla gelen oyuncu, ayakta durmakta zorlanınca tekerlekli sandalye kullandı.

Demet Evgar son görüntüsüyle hayranlarını korkuttu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-06-2024 16:18

Son dönemin reyting rekortmeni "Bahar" dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, sette sakatlanarak kasını yırttı. Elle Style Awards törenine bastonla gelen oyuncu, ayakta durmakta zorlanınca tekerlekli sandalye kullandı.

Show TV ekranlarında yayınlanan "Bahar" dizisinde Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy ile başrolleri paylaşan ünlü oyuncu Demet Evgar, önceki akşam düzenlenen Elle Style Awards gecesine bastonla katıldı.

"BAHAR YORGUNLUĞU OLDU"

Gecede röportaj veren Demet Evgar, Muhabir Online kamerasına sette geçirdiği kaza sonucu kasının yırtıldığını belirtti. Evgar, "Ayacığım set temposunda birazcık yoruldu ama iyiyim" dedi.

Dizisine göndermede bulunan oyuncu, "Bahar yorgunluğu oldu" diyerek herkesi güldürdü. Törenin ilk dakikalarında bastonla yürüyen başarılı oyuncu, ayakta durmakta zorlanınca tekerlekli sandalye kullandı.

Demet Evgar, törende Yılın Televizyon Performansı Ödülü'nü aldı.

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