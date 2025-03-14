Demet Evgar: Görev tamamlandı

SHOW TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, Galatasaray Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen 2024 Yılın En’leri ödüllerinde üç ödül birden kazandı. Dizi, En İyi Dizi seçilirken, yönetmen Neslihan Yeşilyurt En İyi Yönetmen, başrol oyuncusu Demet Evgar ise En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ödüllerinin sahibi oldu.

Dizinin başarılı ekibi, ödül töreninde bir araya geldi. Demet Evgar, aldığı ödülle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hikâyenin izleyiciye geçmesiyle içimden ‘Görev tamamlandı’ diyen bir ses yükseliyor. Takdir görmek güzel ama başarı alkış sesiyle doğru orantılı değil. Bu durum her an bir tuzağa dönüşebilir. Çok fazla sevilmek, çok fazla beğenilmek, çok fazla takdir görmek… Kendime yapmak istediğim şeyi hatırlatarak yoluma devam etmek beni mutlu ediyor."

Törende ayrıca dizinin sevilen oyuncuları Hatice Aslan ve Ecem Özkaya da yer aldı.