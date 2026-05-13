Süleyman Yağcı Cenazede Gözyaşlarına Boğuldu

Doğum gününden bir sonraki gün henüz 56 yaşındayken hayata veda eden Alp Balkan’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Çocuklar Duymasın dizisinin Fısfıs İsmail’i Süleyman Yağcı göz yaşlarını tutamadı.

Sanat Camiası Cenazede Buluştu

Usta oyuncu için düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Sevenleri, dostları ve yakın arkadaşları Alp Balkan’a son görevlerini yerine getirmek için bir araya geldi.

Törende duygusal anlar yaşanırken en dikkat çeken isimlerden biri ise Süleyman Yağcı oldu.

“Keşke Hiç Tanımasaydım”

“Çocuklar Duymasın” dizisindeki “Fısfıs İsmail” karakteriyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı, yakın dostunun tabutu başında gözyaşlarını tutamadı.

Balkan’la uzun yıllardır devam eden dostluklarını anlatan oyuncu kısa süre önce birlikte turnede olduklarını dile getirerek yaşadığı acıyı şu sözlerle ifade etti:

“Keşke hiç tanımasaydım. Daha birkaç gün önce birlikteydik. Aynı odada kaldık. Hâlâ inanamıyorum.”

Yağcı’nın konuşması sırasında sık sık duygulandığı görüldü.

Yıllarca Ailesine Baktı

Cenaze töreninde konuşan Süleyman Yağcı, Alp Balkan’ın sadece oyunculuğuyla değil fedakâr kişiliğiyle de örnek biri olduğunu söyledi.

Yakın dostunun yıllarca hasta annesine baktığını anlatarak oyuncunun uzun süre ailesi için büyük mücadele verdiğini ifade etti. Balkan’ın annesinin ardından ileri yaştaki babasının bakımını da üstlendiği öğrenildi.

Bu sözler cenazeye katılan birçok kişiyi duygulandırdı.

Sevenlerinden Duygusal Mesajlar

Alp Balkan’ın vefat haberinin duyulmasının ardından sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. Hayranları ve meslektaşları, oyuncunun samimiyetini ve mütevazı kişiliğini anlatan mesajlar yayınladı.

Birçok kullanıcı “Çocukluğumuzun ekran yüzlerinden biriydi.” yorumunda bulundu.

Televizyon Dünyasının Unutulmaz İsimlerinden Biriydi

Özellikle 90’lı yılların sevilen yapımlarında rol alan Alp Balkan, ekranlarda sıcak ve doğal oyunculuğuyla izleyicinin sevgisini kazanmıştı.

“Eczacı Bahadır” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu yıllar boyunca tiyatro ve televizyon projelerinde yer aldı.