Defne Samyeli, kızı Derin Talu'ya nazire yaptı

1991 Miss Turkey'de Türkiye üçüncü güzeli seçilen Defne Samyeli, 51 yaşında da güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Güzelliğiyle adeta yaşıtlarına meydan okuyan Samyeli, Bodrum'da kızı Derin Talu ile tatil yapıyor.

20 yaşındaki kızı Derin Talu, plajda çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak gündem oldu. Talu, bikinisinin üzerine mor ve beyaz renklerin hâkim olduğu transparan bir plaj kıyafeti giymeyi tercih etti.

Derin Talu'nun paylaşımından kısa bir süre sonra, Defne Samyeli de kızına nazire yaparcasına plaj fotoğraflarını paylaştı. Samyeli'nin leopar desenli bikinisini yeşil renkli transparan bir elbiseyle kombinlediği görüldü. Samyeli'nin fotoğrafları da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Defne Samyeli ve Derin Talu'nun plaj şıklığı, sosyal medyada takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Anne-kız, güzellikleriyle Bodrum'da adeta göz kamaştırıyor.