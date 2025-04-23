Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Depremi İçin İlk Açıklama: “Gelişmeleri Takip Ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı: "Geçmiş olsun, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Depremi İçin İlk Açıklama: “Gelişmeleri Takip Ediyoruz”
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-04-2025 14:20

İstanbul’da peş peşe yaşanan şiddetli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Peş Peşe Depremler

Marmara Denizi’nde meydana gelen sarsıntılar, kısa sürede tüm yurtta endişe yarattı. İlk sarsıntı saat 12.13’te Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde kaydedildi. Ardından saat 12.49’da aynı bölgede 6,2 büyüklüğünde çok daha güçlü bir deprem meydana geldi.

Bu büyük depremin ardından 4,9 ve 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Depremler; Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Düzce, İzmir, Balıkesir ve Uşak gibi çevre illerde de hissedildi.

Erdoğan’dan Güvence ve Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gelişmeleri tüm kurumlarımızla yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan resmi açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz” diyerek halkı paniğe kapılmamaya davet etti.

AFAD ve Ekipler Alarmda

AFAD ve İçişleri Bakanlığı, bölgedeki saha çalışmalarına hızla başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Uzmanlar Uyarıyor

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin Kumburgaz Fayı üzerinde meydana geldiğini ve bu segmentin uzun süredir enerji biriktirdiğini belirtti. Görür, büyük bir Marmara depremine karşı uyarılarını yineledi.

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