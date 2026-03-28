CI BLOOM 2026 İstanbul’da: Sanatla Dolu Bir Bahar Başlıyor

İstanbul, baharın gelişiyle birlikte sanatla yeniden nefes alıyor. Şehrin çağdaş sanat takviminde güçlü bir yer edinen CI BLOOM, bu yıl beşinci edisyonuyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Nisan ayında gerçekleşecek fuar, Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda kapılarını açacak. Böylece İstanbul, sezonun en dinamik ve keşif odaklı sanat buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak.

Özellikle genç galerilere ve yeni üretimlere alan açmasıyla dikkat çeken CI BLOOM 2026, yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda çağdaş sanatın nabzını tutan bir platform sunuyor. Bu nedenle etkinlik, koleksiyonerler kadar sanatla yeni tanışan ziyaretçiler için de güçlü bir keşif alanı yaratıyor.

Genç Galeriler ve Yeni Üretimlerin Buluşma Noktası

Son yıllarda dikkat çeken bir ivme yakalayan CI BLOOM, genç galerilere sağladığı görünürlükle öne çıkıyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen galeriler, fuar kapsamında aynı çatı altında buluşuyor. Böylece ziyaretçiler, farklı şehirlerin sanat üretimlerini tek bir alanda deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Bu yıl fuarda Anna Laudel, Bozlu Art, Pi Artworks, x-ist ve Zilberman gibi önemli galeriler yer alıyor. Bununla birlikte EArt, rast. GALLERY, Kun Art Space ve Collect Gallery ilk kez katılarak fuarın dinamizmini artırıyor. Bu çeşitlilik, CI BLOOM’un keşif ruhunu daha da güçlendiriyor.

Bağımsız Sanat İnisiyatifleriyle Genişleyen Perspektif

CI BLOOM, yalnızca galerilerle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda bağımsız sanat inisiyatiflerine de geniş bir alan açıyor. Bu yıl Loading Art Space, NOKS Art Space, KOLİ Art Space ve Are Projects gibi oluşumlar fuar programında yer alıyor.

Bu yaklaşım, ziyaretçilere alternatif üretim modellerini yakından görme fırsatı sunuyor. Ayrıca farklı disiplinlerde üretilen işlerle karşılaşmak, fuarı daha zengin ve çok katmanlı hale getiriyor. Böylece CI BLOOM, klasik bir fuar deneyiminin ötesine geçiyor.

Sürdürülebilirlik ve Güçlü İş Birlikleri

Bu yılki edisyon, güçlü iş birlikleriyle de dikkat çekiyor. BMW Türkiye partnerliğinde gerçekleşecek fuar, aynı zamanda Pernod Ricard Türkiye co-partnerliği ve Türk Hava Yolları Miles&Smiles iş birliğiyle destekleniyor.

Öte yandan organizasyon, sürdürülebilirlik konusunda önemli bir adım atıyor. Galeri katılım ücretleri geçen yıla göre daha erişilebilir seviyeye çekiliyor. Ayrıca döviz kurunun sabitlenmesi, galerilerin finansal risklerini azaltmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, fuarın daha kapsayıcı bir yapıya ulaşmasını sağlıyor.

İstanbul’un Sanat Takviminde Güçlü Bir Durak

İstanbul’da bahar, artık yalnızca mevsimsel bir değişim değil; aynı zamanda sanatsal bir hareketlenme anlamına geliyor. CI BLOOM İstanbul, genç sanatçılar, yeni galeriler ve deneysel üretimlerle bu hareketi güçlendiriyor.

Nisan ayında gerçekleşecek bu buluşma, sanat dünyasının dikkatini yeniden İstanbul’a çekecek. Üstelik biletlerin kısa süre içinde satışa çıkması bekleniyor. Bu nedenle CI BLOOM, şimdiden sezonun en çok konuşulacak etkinlikleri arasında yerini alıyor.