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CHP Kurultayı 2023: Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi canlı sonuçlar

CHP'nin Ankara'da gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı, genel başkanlık ve parti yönetimi için kritik bir dönemeç olacak. Değişim ve birliktelik arayışı içindeki delegelerin tercihi, partinin geleceğini belirleyecek.

CHP Kurultayı 2023: Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi canlı sonuçlar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-11-2023 11:25

Ankara'da gerçekleşen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Divan Başkanlığını üstlendiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen bin 367 kurultay delegesi yeni genel başkan ve parti yönetimini seçmek için bir araya geldi. İki gün sürecek bu önemli kurultayda, partinin geleceğini şekillendirecek kararlar alınacak.

Genel Başkanlık İçin Kritik Yarış

Partinin yönetim kadrosunda yapılacak değişiklikler ve genel merkezin rotası, değişimciler ile genel merkez yanlıları arasındaki çekişmenin sonucuna göre belirlenecek. Genel Başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki yarışın kıran kırana geçmesi bekleniyor.

"İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik" Teması

"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik" sloganıyla toplanan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise parti meclisi üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Ekrem İmamoğlu'nun Divan Başkanlığı yapacağı kurultayda, genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yanı sıra İlhan Cihaner ve Örsan Öymen'in de aday olup olmayacağı delegelerin vereceği destekle netleşecek.

Delegelerin Destek Dağılımı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 900 civarında, Özgür Özel'in ise yaklaşık 400 delege imzasıyla aday olması beklenirken, toplamda 1368 delege yeni genel başkanı ve parti meclisi üyelerini belirleyecek. Yeni oluşacak parti meclisinin, önümüzdeki dönemde yerel yönetimlerdeki belediye başkan adaylarını belirleme görevi de olacak.

Kurultayda tribünler, adaylara destek göstermek amacıyla ayrıldı. Özgür Özel'i destekleyenler sağ tribünde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ise sol tribünde yerini aldı. Salonda, partinin birlik ve beraberlik mesajlarını vurgulayan pankartlar dikkat çekti.

Kurultayı organize eden Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kongrenin Türkiye'ye yeniden umut ve heyecan katmasının yanı sıra partinin birlik ve beraberliğini sağlaması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. CHP'nin tarihinde bugüne kadar 56 kurultay gerçekleştirdiği ve partide genel başkanlık koltuğuna oturan 7 ismin bulunduğu hatırlatıldı.

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