Ceylan Ertem Telif Gelirlerini Köpeklerine Yatırırdı: "Kendime Ev Alamadım Ama Çocuklarıma Aldım!"

Güçlü yorumu, kendine has ses tonu ve dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra hayvan hakları konusunda gösterdiği duyarlılıkla her daim takdir toplayan sevilen şarkıcı Ceylan Ertem yine yürekleri ısıtan anlamlı bir harekete imza attı. Sokak hayvanlarına ve can dostlarına olan sevgisini her fırsatta dile getiren ünlü sanatçı bu kez can dostları için tüm telif gelirlerini seferber etti. Köpeklerinin daha güvenli, sıcak ve konforlu bir ortamda yaşayabilmesi için bahçesine özel bir konteyner ev aldıran Ertem evin içini de elleriyle tek tek hazırlayarak sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Müzik Yolculuğu ve Güçlü Duruşuyla Ceylan Ertem

26 Aralık 1980 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelen Ceylan Ertem müzik eğitimine genç yaşlarda adım attı. Adapazarı Belediyesi Konservatuvarı'nda şan eğitimi alan, ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde batı müziği ve piyano eğitimiyle kendini geliştiren başarılı sanatçı akademik kariyerini Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü'nde tamamladı. Kariyerinin ilk yıllarında Anima ve Rock'n Roll gibi projelerde yer alan Ertem alternatif Türk müziğinin en güçlü vokalistlerinden biri haline geldi.

Solo kariyerine adım attıktan sonra çıkardığı Zal, Cennet Thee Album, Yine Tutsak ve Sura gibi albümleriyle müzik eleştirmenlerinden tam not alan sanatıcı Sezen Aksu, Tarkan, Mabel Matiz ve Kahraman Deniz gibi Türk müziğinin dev isimleriyle ortak çalışmalara imza attı. Sahne performansları, dürüst ve cesur duruşuyla her zaman fark yaratan Ceylan Ertem müzik dünyasındaki saygın yerinin yanı sıra doğaya ve hayvanlara karşı duyduğu derin sevgiyle de biliniyor.

Telif Gelirlerini Can Dostlarına Harcadı: Çocuklarıma Aldım

Hayatını can dostlarına adayan ve imkanlarını sokaktaki patili dostlar için kullanan Ceylan Ertem kazandığı telif gelirlerini nerede değerlendirdiğini esprili ve samimi bir dille gözler önüne serdi. "Ceylan'ın telifleri nereye gidiyor?" sorusuna neşeli bir yanıt veren ünlü şarkıcı köpekleri için özel bir konteyner ev satın aldığını duyurdu.

Can dostlarının kışın soğuktan, yazın ise olumsuz hava koşullarından etkilenmeden güven içinde yaşayabileceği bu özel alanı kendi elleriyle döşeyen Ertem şu anlamlı ifadeleri kullandı:

"Buyrun... Belki kendime ev alamadım ama çocuklarıma aldım."

Konteyner Evin İçi Adeta Bir Yuva Gibi Hazırlandı

Bahçesine yerleştirilen konteyner evin içini köpeklerinin tüm ihtiyaçlarını gözeterek titizlikle düzenleyen Ceylan Ertem hazırlık aşamasını adım adım takipçileriyle paylaştı. Konteynerin içerisine can dostları için yumuşacık yataklar, rengarenk örtüler, halılar ve kendisi için de birkaç koltuk yerleştiren duyarlı şarkıcı detaylara verdiği önemi gösterdi.

Temizlik sürecinden bakım malzemelerine kadar her şeyi bizzat kendisinin hazırladığını belirten Ertem, şu sözlerle süreci aktardı:

"Dün geldi hemen temizleyip yataklarını yerleştirdim. Bize de bir iki koltuk. Tarakları, bakım malzemeleri, mendilleri, halıları da yerlerini aldı efenim. Daha süslemelerim bitmedi elbet."

Paylaşımının sonunda hayvanseverlere ve takipçilerine seslenmeyi ihmal etmeyen Ceylan Ertem "Onlara güzel, güvenli bir hayat verebilmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Siz de bu zor günlerde bir tanesini bile kurtarıp yuva olsanız, ne şahane olur" diyerek herkesi duyarlı olmaya davet etti. Sanatçının bu örnek davranışı sosyal medyada hayranlarından binlerce beğeni ve tebrik mesajı alarak günün en çok konuşulan olayları arasına girdi.