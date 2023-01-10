Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? İddialara yanıt verdi!

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Çiftin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi, sosyal medyada fotoğraf paylaşmaması ikilinin boşanacağı dedikodularını kuvvetlendirdi.





Ayrılık iddialarına sessiz kalan çift, dün akşam Fenerbahçe - Galatasaray derbisini birlikte izledi.

Ceyda Düvenci oğlu Okan Ali'nin fotoğrafını paylaştı. Bülent Şakrak'ın büyük heyecan yaşadığı videosunu ise aile dostları yayınladı. Birlikte poz vermekten kaçınan ikilinin aynı evde oldukları ortaya çıktı. Çift, ayrılık iddiaları karşısında ise herhangi bir açıklama yapmadı.