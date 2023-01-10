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Gecce Magazin Haberleri

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? İddialara yanıt verdi!

Nikah masasına 2015'te oturan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. Boşanacakları ileri sürülen çift, dedikoduların ardından ilk paylaşımlarını yaparak söylentilere nokta koydu.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? İddialara yanıt verdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-01-2023 10:31

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Çiftin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi, sosyal medyada fotoğraf paylaşmaması ikilinin boşanacağı dedikodularını kuvvetlendirdi.

Ayrılık iddialarına sessiz kalan çift, dün akşam Fenerbahçe - Galatasaray derbisini birlikte izledi.

 

Ceyda Düvenci oğlu Okan Ali'nin fotoğrafını paylaştı. Bülent Şakrak'ın büyük heyecan yaşadığı videosunu ise aile dostları yayınladı.  Birlikte poz vermekten kaçınan ikilinin aynı evde oldukları ortaya çıktı. Çift, ayrılık iddiaları karşısında ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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