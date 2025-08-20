Çene ağrısı ihmale gelmez!

Yayın Tarihi : 20-08-2025 14:33

 İstanbul’un önde gelen diş hekimlerinden Ömer Haluk Elçioğlu, 30 yılı aşkın mesleki tecrübesiyle çene sağlığı ve diş tedavileri konusunda önemli çalışmalar yürütüyor. Elçioğlu, çene eklemi rahatsızlıkları ve 20 yaş dişi operasyonlarının, yalnızca ağız sağlığıyla sınırlı kalmayıp bireyin genel yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurguluyor.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan ve doktora derecesine sahip Elçioğlu, Fatih’teki muayenehanesinde binlerce hastanın tedavisini gerçekleştirdi. Akademik bilgi birikimi ve uzun yıllara dayanan deneyimiyle dikkat çeken hekim, özellikle halk sağlığı odaklı diş hekimliği anlayışını benimsiyor.

Elçioğlu, çene sağlığının toplumda yeterince önemsenmediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

 “Çene ekleminde oluşan bir problem yalnızca ağız içini değil, baş ağrısı, uyku sorunları, hatta boyun ağrılarına kadar birçok şikâyeti beraberinde getirebilir. Bu nedenle çene sağlığına yönelik tedaviler, yalnızca estetik değil aynı zamanda yaşam kalitesini artıran bir zorunluluktur.”

