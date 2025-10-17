Cemal Hünal'dan Şafak Sezer İtirafı: "Asla Oynamam, Çünkü Selam Vermedi!"

Cemal Hünal, katıldığı YouTube programında Şafak Sezer'le ilgili bomba bir itirafta bulundu: "Asla oynamam, çünkü selam vermedi!"

Cemal Hünal'dan Şafak Sezer İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2025 18:06

Ünlü aktör Cemal Hünal, yeni filmi "Senden Kalan" ile bugün sinema perdesinde izleyici karşısına çıkıyor. Hünal, bu vesileyle filmdeki rol arkadaşı İlayda Çevik ile birlikte Gözde Gündüzlü'nün YouTube'da yayınlanan "Palavra" programına konuk oldu. Program sırasında samimi açıklamalarda bulunan ünlü aktör, kariyeriyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu.

 

Cemal Hünal: "Şafak Sezer'le Oynamam, Küstüm"

Program sunucusu Gözde Gündüzlü, Cemal Hünal'a "Asla oynamam dediğin biri var mı?" sorusunu yöneltti. Hünal, bu soruya açık ve net bir yanıt vererek herkesi şaşırttı. Ünlü aktör, kesin bir dille, "Şafak Sezer’le oynamam" dedi.

Hünal, bu çarpıcı kararının nedenini de hemen ardından açıkladı. Durumu kişisel bir deneyime bağlayan Cemal Hünal, "Tanıştık selam vermedi. Küstüm" sözleriyle gerekçesini ortaya koydu. Bu açıklama, iki ünlü isim arasındaki küslüğü gözler önüne serdi ve magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

