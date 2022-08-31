Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu, İskoç kilti giydi!

Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol alan Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya arkadaşlarıyla birlikte İskoçya turuna çıktı.

Milli giysiyi giydiler

Doğal güzellikleriyle ünlü İskoçya'yı gezen Yılmaz ve Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin milli giysisi olan kilt giymeyi de ihmal etmedi. Geziyi kilt ile gerçekleştiren Yılmaz ve Kaygılaroğlu bu anı fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

KİLT NEDİR?



İskoçya'da düğün ve balo gibi özel günlerde giyilen bu giysiler, aslında ulusal gururun ve aile / klan ilişkilerinin önemli bir sembolü.



Kilt; ceket, yelek, gömlek, kravat, kilt, kilt iğnesi, dize kadar yün çorap, kurdele ve hafif takım elbise ayakkabılarından oluşuyor. Kilt; İskoçlar için gücün, romantikliğin ve dramatizmin de en büyük sembolü olarak kabul ediliyor.