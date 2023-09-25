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"Cem Karaca'nın Gözyaşları" Setten ilk kareler geldi

Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatını anlatan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin çekimlerine resmen başlandı. Bu özel proje, Cem Karaca'nın doğup büyüdüğü İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kamera karşısına geçti. Çekimlerin ilk gününde, Bakırköy'ün sakinlerinin sete ve oyunculara olan ilgisi oldukça yoğundu.

YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-09-2023 21:09

Cem Karaca hayranları için büyük bir heyecan kaynağı olan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" adlı filmin çekimleri nihayet başladı. Ünlü sanatçının doğduğu ve büyüdüğü yer olan Bakırköy, filmin ilk sahneleri için seçilen mekân oldu. Setin ilk gününde Bakırköy'ün ilgisi büyük oldu, semt halkı oyuncuları yakından görmek için sete akın etti.

Daha önce "Dilberay" ve "Barış Akarsu: Merhaba" gibi başarılı yapımlara imza atan Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya, bu kez efsane sanatçı Cem Karaca'nın yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıma kararı aldı. Filmin danışmanlığını Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ve yakınları üstleniyor. Filmin senaryosu ise Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık tarafından yazıldı. Filmde yönetmenlik koltuğunda ise Yüksel Aksu gibi deneyimli ve değerli bir isim oturuyor.

Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca karakteriyle karşımıza çıkacağı filmde, Fikret Kuşkan baba Mehmet Karaca'yı, Yasemin Yalçın da anne Toto Karaca'yı canlandıracak. Filmin kadrosunda ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi yetenekli oyuncular da yer alıyor. Sanatçının hayatına dair bilinmeyenleri ve özel anlarını perdeye taşıyacak olan bu film, şimdiden sinema severlerin merakla beklediği yapımlar arasında yerini aldı.

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