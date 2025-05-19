Cedi Osman’dan Ebru Şahin’e: “Doğum Günün Kutlu Olsun Sevgilim”

Cedi Osman ve Ebru Şahin, sosyal medyada sergiledikleri mutlu anlarıyla hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor. Son olarak milli basketbolcu, güzel oyuncu eşinin doğum gününü romantik bir Instagram paylaşımıyla kutladı. Ünlü çift, aşklarını gözler önünde yaşamaya devam ediyor.

“Doğum Günün Kutlu Olsun Sevgilim”

2023 yılında evlenen çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Bir dönem ayrılık ve boşanma iddialarıyla konuşulan ikili, bu söylentileri her fırsatta yalanlıyor. Son olarak Panathinaikos forması giyen Cedi Osman, Ebru Şahin’in 31. yaşını birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşarak kutladı.

Cedi Osman, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim" notunu düşerek duygusal bir mesaj verdi. Fotoğraflarda çiftin samimi ve mutlu anları yer aldı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan paylaşım, çiftin hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Geçmişte Boşanma İddiaları Gündeme Gelmişti

Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, geçtiğimiz yıl magazin gündemini meşgul eden ayrılık iddialarıyla sarsılmıştı. Ancak çift, aralarındaki güçlü bağla bu söylentileri boşa çıkardı. Her paylaşımda birbirlerine olan sevgilerini dile getiren ikili, özel hayatlarını gözlerden uzak ama sevgi dolu bir şekilde sürdürüyor.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Cedi Osman’ın bu romantik jesti sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, Ebru Şahin’in hayranları da oyuncunun doğum gününü kutladı. Romantik mesajı ve çiftin uyumu, hayranları tarafından “gerçek aşk” olarak yorumlandı.