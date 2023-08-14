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Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme'de aşk tazeledi!

Amerika Teksas basketbol takımı San Antonio Spurs’da görev alan Cedi Osman ile oyuncu eşi Ebru Şahin, geçtiğimiz sene yaşamlarını birleştirdikleri Çeşme’de aşk tazeledi. Düğün yaptıkları mekanda denize giren çift, romantik dakikalar geçirdi.

Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme'de aşk tazeledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2023 09:58

Ünlü basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu eşi Ebru Şahin, geçtiğimiz sene düğünlerini yaptıkları Çeşme'de romantik bir gün geçirdi. San Antonio Spurs basketbol takımında görev alan Cedi Osman ve eşi Ebru Şahin, 2022 yazında evlendikleri mekana geri dönerek denize girdiler ve mutluluk dolu anlar yaşadılar.

Çift, yakın arkadaşlarından Gözde Telek ile birlikte aynı mekanda buluştu ve uzun süre şezlonglarda oturarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra Ebru Şahin ve Gözde Telek, denize girerek günün açılışını yaptılar. Bir süre sonra ise Cedi Osman da denize katıldı ve eşi Ebru ile birlikte romantik anlar yaşadılar. Şahin'in menajeri Abdullah Bulut, çifte ilerleyen saatlerde eşlik etti.

Bu güzel anlar, çiftin ilişkisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Cedi Osman'ın San Antonio Spurs takımında başarılı bir kariyeri olduğu gibi, eşi Ebru Şahin de oyunculuk kariyerinde önemli projelere imza atmaktadır. Çiftin mutluluğu ve birlikte geçirdiği zamanlar, hayranlarına ilham veriyor. 

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