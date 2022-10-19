Cedi Osman, Ebru Şahin'e aşkını haykırdı!

Temmuz ayında iki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın mutlu birlikteliği devam ediyor. Şimdilerde evliliğin tadını çıkaran Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan yeni bir paylaşım geldi. Ünlü basketbolcu, eşiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

"Çok şanslıyım"

Aşka gelen Cedi Osman, Şahin'e; "Sana sahip olduğum için çok şanslıyım." diye seslendi. Bu sözlere kayıtsız kalmayan güzel oyuncu da eşinin paylaşımına yonca ve kalp emojisiyle yorum yaptı.