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Gecce Magazin Haberleri

Cedi Osman, Ebru Şahin'e aşkını haykırdı!

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'da forma giyen ve bir süre önce eşi Ebru Şahin'le birlikte ABD'ye giden Cedi Osman, aşka geldi.

Cedi Osman, Ebru Şahin'e aşkını haykırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2022 16:40

Temmuz ayında iki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın mutlu birlikteliği devam ediyor. Şimdilerde evliliğin tadını çıkaran Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan yeni bir paylaşım geldi. Ünlü basketbolcu, eşiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

 

 

"Çok şanslıyım"

Aşka gelen Cedi Osman, Şahin'e; "Sana sahip olduğum için çok şanslıyım." diye seslendi. Bu sözlere kayıtsız kalmayan güzel oyuncu da eşinin paylaşımına yonca ve kalp emojisiyle yorum yaptı.

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