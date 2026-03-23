Cáceres 2031 İçin Hazır: Avrupa Kültür Başkenti Adayı!

İspanya’nın Extremadura bölgesinde yer alan Cáceres, 2031 Avrupa Kültür Başkenti unvanı için yarışan en dikkat çekici şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Ortaçağ dokusunu neredeyse eksiksiz koruyan bu şehir, yalnızca mimarisiyle değil; aynı zamanda hikayeleri, efsaneleri ve kültürel katmanlarıyla da güçlü bir anlatı sunuyor.

Avrupa Kültür Başkenti programı, şehirlerin kültürel mirasını görünür kılmayı hedefliyor. Bu bağlamda Cáceres, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi merkeziyle önemli bir avantaj yakalıyor. Ancak bu şehir, sadece taş duvarlardan ibaret değil. Her köşesinde farklı bir hikaye saklıyor.

1. Dizi ve Film Dünyasının Gizli Yıldızı

Son yıllarda Cáceres, uluslararası yapımların radarına girdi. Ortaçağ sokakları ve Rönesans sarayları sayesinde şehir, farklı dönemleri canlandırmak için ideal bir set haline geldi.

Özellikle Game of Thrones ve House of the Dragon gibi büyük prodüksiyonlar burada çekildi. Ayrıca “The Cathedral of the Sea” gibi yapımlar da şehri tercih etti. Bu durum, Cáceres’in yalnızca tarihsel değil, sinematik bir değer taşıdığını da gösteriyor.

2. Eş Bulmak İçin Ayak Öpülen Heykel

Şehirdeki en ilginç geleneklerden biri, Santa Maria Katedrali’nin önünde yer alan bir heykelle ilgili. Yerel inanışa göre bu heykelin ayaklarına dokunan ya da öpen kişiler, aşk hayatlarında şans yakalıyor.

Bu efsane o kadar yaygın ki, heykelin ayakları yıllar içinde aşınmış durumda. Bu detay, Cáceres’in yalnızca tarihi değil; aynı zamanda yaşayan bir kültüre sahip olduğunu da kanıtlıyor.

3. Kemiklerle Yapıldığı Söylenen Duvar

Şehrin en karanlık hikayelerinden biri, Don Alvaro Geçidi’nde saklı. Rivayetlere göre bu dar geçidin duvarlarından biri, eski mezarlıklardan alınan kemik kalıntılarıyla inşa edildi.

Bugün bile bazı kemik parçalarının duvarda görülebildiği söyleniyor. Bu hikaye, Cáceres’in tarihinin ne kadar katmanlı ve çarpıcı olduğunu gözler önüne seriyor.

4. Savaşın İzini Taşıyan Meydan

Plaza de Santa Maria, şehrin yakın tarihine dair güçlü bir iz taşıyor. 1937 yılında İspanya İç Savaşı sırasında gerçekleşen bir bombalama, meydanın zemininde kalıcı bir fark oluşturdu.

Bugün bu alan, eski ve yeni döşemeler arasındaki belirgin farkla hala görülebiliyor. Bu detay, Cáceres’in yalnızca geçmişin değil; yakın tarihin de tanığı olduğunu gösteriyor.

5. “Maymun Evi” Efsanesi

Cáceres’in en bilinen efsanelerinden biri “La Casa del Mono” yani Maymun Evi’ne ait. 15. yüzyıldan kalma bu yapı, dramatik bir hikayeye ev sahipliği yapıyor.

Rivayete göre bir tüccarın getirdiği maymun, zamanla kıskançlık krizine girer ve trajik bir olaya sebep olur. Bu hikaye, binanın cephesindeki figürlerle günümüze kadar taşınır.

6. Modern Sanatla Kurulan Yeni Bağ

Tarihiyle öne çıkan Cáceres, aynı zamanda çağdaş sanatla da güçlü bir bağ kuruyor. Helga de Alvear Çağdaş Sanat Müzesi, şehrin modern yüzünü temsil ediyor.

2021 yılında açılan bu müze, ödüllü mimarlık ofisi Tunon Arquitectos tarafından tasarlandı. İçinde yer alan koleksiyon ise Avrupa çağdaş sanatının önemli örneklerini bir araya getiriyor. Bu durum, Cáceres’in geçmiş ile bugünü dengeli bir şekilde bir araya getirdiğini gösteriyor.

Cáceres Neden Bu Kadar Önemli?

Bugün Cáceres, yalnızca tarihi bir şehir değil. Aynı zamanda yaşayan, dönüşen ve kendini sürekli yeniden anlatan bir kültür alanı. Avrupa Kültür Başkenti adaylığı da tam olarak bu potansiyeli görünür kılıyor.