Cansu Tosun, Vikings’in yıldızı Moe Dunford’la “Loya” filminde başrolde

Cansu Tosun, Kanada, İrlanda ve Hırvatistan ortak yapımı “Loya” filmi için dünyaca ünlü İrlandalı aktör Moe Dunford ile başrolleri paylaşacak. “Vikings” dizisindeki Aethelwulf karakteri ve “Patrick Günü” filmindeki Patrick Fitzgerald rolüyle tanınan Dunford, Türk sinemaseverlerin karşısına bu kez Karadeniz’de çıkacak.

Loya filmi Karadeniz’de çekilecek

Eylül ayında Artvin ve Rize’de sete çıkacak olan “Loya” filmi, hem Türk hem de uluslararası sinema dünyasında merak uyandırdı. Yapımcılığını Münire Amstrong’un üstlendiği, Kybele Film imzalı projenin yönetmen koltuğunda Sibel Güvenç oturuyor. Film, Karadeniz’in eşsiz doğasını beyazperdeye taşırken, güçlü hikayesiyle de dikkat çekmeyi hedefliyor.

Oyuncu kadrosu ve karakterler

Filmde Cansu Tosun, “Havva” karakterini canlandırırken; Moe Dunford, “Richard” rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Kanada’da yaşayan genç oyuncu Alya Songur ise filmin adını taşıyan “Loya” karakterine hayat verecek.

İngilizce ve Türkçe çekilecek

Uluslararası bir yapım olan film, İngilizce ve Türkçe olarak çekilecek. Böylece hem yerli hem de yabancı izleyicilere ulaşmayı hedefliyor. Filmin cast direktörlüğünü ise sektörün deneyimli ismi Harika Uygur üstlenecek.

“Loya”, hem güçlü kadrosu hem de kültürler arası ortak yapım olmasıyla yılın en iddialı projelerinden biri olmaya aday görünüyor.