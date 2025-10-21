Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!

Cansu Tosun, yeni uluslararası projesi Polis filmiyle Hollanda sinemasında yer alacak. Başarılı oyuncu filmde suç lideri Zena’ya hayat verecek.

Yayın Tarihi : 21-10-2025 13:40

Yeni Uluslararası Başarı

Peş peşe uluslararası projelerde yer alarak kariyerini yurt dışına taşıyan Cansu Tosun, şimdi de Hollanda yapımı “Polis” filmiyle gündemde. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Tosun, son dönemde Avrupa sinemasının aranan isimlerinden biri haline geldi.

Cansu Tosun’un Yeni Rolü: Zena

Son olarak Kanada, İrlanda ve Hırvatistan ortak yapımı “Loya” filminde başrol oynayan başarılı oyuncu, bu kez Hollanda’da çekilecek “Polis” filminde suç örgütü lideri Zena karakterine hayat verecek. Güçlü ve karizmatik bir kadını canlandıracak olan Tosun, filmde hem Türkçe hem de İngilizce performans sergileyecek. Oyuncunun iki dilli performansı, uluslararası izleyicilerden de büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Yapım Ekibi ve Detaylar

Polis” filminin yapımcılığını Tom de Mol üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ruud Schuurman oturuyor. Avrupa’nın en önemli sinema platformlarından destek alan film, 2026 yılında vizyona girmesi planlanan projeler arasında yer alıyor.

Murda da Kadroda

Filmin kadrosunda Hollanda’da yaşayan ünlü rapçi Murda da bulunuyor. Tosun ve Murda’nın aynı projede yer alacak olması, hem Türk hem de Hollandalı izleyicilerde merak uyandırdı. İkili, farklı dünyalardan gelen karakterleriyle filmin en çarpıcı sahnelerinde buluşacak.

Uluslararası Başarısını Sürdürüyor

Cansu Tosun, kariyerinin son döneminde uluslararası arenada adından sıkça söz ettiriyor. Farklı ülkelerde çekilen yapımlarda rol alarak Türkiye’yi başarıyla temsil eden oyuncu, “Polis” filmiyle de bu çizgisini sürdürüyor.

