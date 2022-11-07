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Gecce Magazin Haberleri

Cansel Elçin: Evdeki mantı sorumlusu benim!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından mantı yaptığı anları yayınlayan Cansel Elçin, Nişantaşı'ndaydı. Oyuncu, "Fransa'da büyümüş olsam da mantıyı hiçbir yemeğe değişmem. Baktım çok yiyorum, bari tasarruf edeyim evde kendim yapmayı öğreneyim dedim. Tabii bu durum en çok eşim Tuğçe'nin işine yaradı. Evdeki mantı sorumlusu artık benim" dedi.

Cansel Elçin: Evdeki mantı sorumlusu benim!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2022 11:25

Cansel Elçin ile eşi Zeynep Tuğçe Bayat, önceki gün arkadaşları ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzel havanın tadını çıkaran Elçin, muhabirlere poz vererek, "Kolay gelsin" dedi.

"EVDEKİ MANTI SORUMLUSU BENİM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından mantı yaptığı anları yayınlayan Cansel Elçin, konuyla alakalı konuştu.

"Fransa'da büyümüş olsam da mantıyı hiçbir yemeğe değişmem. Baktım çok yiyorum, bari tasarruf edeyim evde kendim yapmayı öğreneyim dedim. Tabii bu durum en çok eşim Tuğçe'nin işine yaradı. Evdeki mantı sorumlusu artık benim" diyerek, güldü.

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