CANLI | Fenerbahçe - Benfica Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? (Muhtemel 11’ler) Kerem Aktürkoğlu İlk 11'de mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında güçlü rakibi Benfica’yı ağırlıyor. Sarı Lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak Portekiz’e avantajlı bir skorla gitmek istiyor. Mücadeleye dair tüm detaylar, canlı anlatım ve son dakika gelişmeleri haberimizde.

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki kritik mücadele bugün, 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. İstanbul’daki Chobani Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcıları Jan Seidel ve Dominik Schaal olacak. Dördüncü hakem ise Daniel Schlager. Futbolseverler, dev karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı izleyebilecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı da haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Benfica muhtemel 11’ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akiçiçek (Mert Müldür), Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Archie Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Otamendi, Silva, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis.

Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?

Fenerbahçe’nin gündemindeki isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, yıldız futbolcunun bu maçta sahada olabileceği öne sürüldü. Ancak resmi açıklama yapılmadığı için gözler kadro listesine çevrildi.

Taraftar gücü Fenerbahçe’nin en büyük kozu

Sarı Lacivertliler, Benfica karşısında en büyük avantajını tribünlerden alacak. Taraftarın yaratacağı atmosferin, oyunculara büyük moral sağlaması bekleniyor. Fenerbahçe, güçlü rakibi karşısında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.