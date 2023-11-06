Can Yaman: Yenilmez olmadığımı hatırlatmak isterim!

İtalya'da bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Viola' adlı dizinin çekimlerine katılan Can Yaman, projenin tanıtımını kendi Instagram hesabından paylaştı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde bir hayranının cep telefonunu fırlatmasıyla ilgili olarak da bir açıklama yaptı.

Yaman, açıklamasında şunları söyledi: "Her gün elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz ve bu yoğun tempoda zaman zaman stres altında oluyoruz. Bu nedenle hayranlarıma vakit ayıramadığım için üzgünüm. Setler genellikle gece 1'de bitiyor ve dışarıda resim çekilmek için beni bekleyen insanlar oluyor. Ancak bu durumda yorgun oluyorum ve ertesi gün erken kalkmam gerekiyor, bu nedenle her seferinde resim çekmeye vakit ayıramıyorum ve sadece 'merhaba' diyebiliyorum. Bu nedenle bazıları beni yanlış anlayabilir. Gerçekten üzgünüm."

Ayrıca, yeni dizi projesi için yoğun bir çalışma temposunda olduğunu belirterek, "24 saat boyunca enerji dolu biri olmadığımı ve insanların yanılmaz biri olmadığımı hatırlatmak isterim. Bazı günler vücudum ağrıyor ve sonraki günler için dinlenmeye ve konsantrasyona ihtiyacım oluyor. Çekimler bittikten sonra iş tamamlanmış olmuyor, ertesi gün için hazırlıklara devam ediyorum ve genellikle gece 4'te yatıyorum" dedi.

Son olarak, hayranlarına seslenen Can Yaman, "Her zaman varlığınızı ve sevginizi takdir ediyorum ancak 'Hayır' dediğimde buna sebep olduğumu anlamalısınız" dedi.