Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de deprem sonrası seferber oldu. Bazı isimler İstanbul'da depremzedeler için yardım çalışmalarına katılırken, bazıları da soluğu deprem bölgesinde aldı. Ünlüler aynı zamanda nakdi yardımda da bulunuyor. Bu isimlerden biri olan Can Yaman da depremzedeler için kolları sıvadı.

Daha önce Haluk Levent'in kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'ne 250 bin TL bağışta bulunan Can Yaman, bu kez de Can Yaman For Children Derneği aracılığı ile başlattığı yardım kampanyasından 1 milyon 550 bin TL topladı.