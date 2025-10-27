Can Bonomo'dan Yeni Tekli: Sar

Türkçe müziğin özgün isimlerinden Can Bonomo, merakla beklenen yeni teklisi “Sar”ı 24 Ekim tarihinde yayımladı. Söz ve müziği Bonomo’ya ait olan şarkının düzenlemesi ise Emre Malikler imzası taşıyor.

Romantik bir atmosferi güçlü bir ritimle buluşturan “Sar”, indie-pop dokunuşlarını modern pop rock tınılarıyla harmanlayarak dinleyiciyi hem duygusal hem de enerjik bir hikâyenin içine çekiyor. Bonomo’nun karakteristik vokali ve Malikler’in dinamik prodüksiyonu, şarkıya özgün bir derinlik kazandırıyor.

Can Bonomo, “Sar” ile ilgili duygularını şu sözlerle paylaşıyor: “Kara Konular albümüne yetiştiremediğim için üzgün olduğum bir şarkı bu. İçime sinen ve şarkının karakterine yaklaşan düzenlemeyi bulmamız biraz uzun sürdü. Albümün temasına uygun, biraz karanlık bir şarkı. Söz ve müziği bana, düzenlemesi Malikler’e ait. Meraklısına…”