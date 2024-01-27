Camdaki Kız ekibi yeniden bir arada

Haziran ayında final yaparak sona eren Kanal D dizisi 'Camdaki Kız'ın oyuncuları Enis Arıkan, Burcu Biricik, Selma Ergeç ve Feri Baycu Güler, Zorlu AVM'de görüntülendi. Ünlü oyuncular, yeni sezon ürünlerini inceledikten sonra bir süre alışveriş yaptılar ve ardından 'Lahusa' filmi için sinemaya gittiler.

Camdaki Kız ekibi yeniden bir arada
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-01-2024 17:09

Haziran ayında sona eren Kanal D dizisi 'Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosu, Zorlu AVM'de görüntülendi. Enis Arıkan, Burcu Biricik, Selma Ergeç ve Feri Baycu Güler, alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncular, yeni sezon ürünlerini inceledikten sonra bir süre alışveriş yaptılar ve ardından Gupse Özay'ın yeni filmi 'Lohusa'yı izlemek için sinemaya gittiler.

Alışveriş esnasında sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektiren Burcu Biricik, Selma Ergeç, Feri Baycu Güler ve Enis Arıkan, güler yüzleri ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Muhabirlerin isteği üzerine poz veren oyuncular, alışveriş turunu tamamladıktan sonra Gupse Özay'ın yeni filmi 'Lohusa'yı izlemek için sinemaya geçtiler.

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