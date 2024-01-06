Camdaki Kız, Burcu Biricik'i çok yordu: "Biraz dinlenmek istiyorum"

Camdaki Kız dizisiyle 3 sezon ekranlarda yer alan Burcu Biricik bir süredir ortalarda görünmüyordu. Güzel oyuncu önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Biricik, bir süre daha ekranlarda olmayacağını açıkladı. İşte detaylar...



"BİRKAN'I ÇOK SEVERİM"





Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan Burcu Biricik, cadde üzerinde yürüyüş yaparken oyuncu Birkan Sokullu ile karşılaştı. Birbirlerini görünce sevinçle sarılan ikili, uzun bir süre sohbet etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biricik, "Birkan'ı çok seviyorum, harika bir insan ve başarılı bir oyuncu. Ancak şu an biraz acelem var, kusura bakmayın, işlerimi halletmem gerekiyor" açıklamasında bulundu.



"KENDİME ZAMAN AYIRIYORUM"



Muhabirlerin yeni projelerle ilgili sorusuna karşılık Burcu Biricik, "Hızlı tempoda sürekli bir işte yer almak gibi bir derdim yok. Şu anda biraz mola vermek, dinlenmek istiyorum. Zamanımı kendime ayırıyorum. Arkadaşlarımla ve sevdiklerimle bir araya gelerek keyifli vakit geçiriyorum. Ayrıca İngilizce dil kursuna başladım" şeklinde cevap verdi.



SEKTÖRE KÜSKÜNLÜK VAR MI?



Muhabirlerin "Sektöre küskünlük var mı?" sorusuna ünlü oyuncu, "Hayır canım, böyle bir durum asla söz konusu değil. 'Daha iyisini nasıl yapabiliriz?' düşüncesiyle hareket ediyorum. Bu nedenle biraz ara vermek ve kendime zaman ayırmak istiyorum" diyerek cevap verdi.



