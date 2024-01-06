Camdaki Kız, Burcu Biricik'i çok yordu: "Biraz dinlenmek istiyorum"

Son olarak Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, "Biraz durmak ve dinlenmek istiyorum" dedi. İşte açıklamalar...

Camdaki Kız, Burcu Biricik'i çok yordu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-01-2024 10:31

Camdaki Kız dizisiyle 3 sezon ekranlarda yer alan Burcu Biricik bir süredir ortalarda görünmüyordu. Güzel oyuncu önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Biricik, bir süre daha ekranlarda olmayacağını açıkladı. İşte detaylar...

"BİRKAN'I ÇOK SEVERİM"



Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan Burcu Biricik, cadde üzerinde yürüyüş yaparken oyuncu Birkan Sokullu ile karşılaştı. Birbirlerini görünce sevinçle sarılan ikili, uzun bir süre sohbet etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biricik, "Birkan'ı çok seviyorum, harika bir insan ve başarılı bir oyuncu. Ancak şu an biraz acelem var, kusura bakmayın, işlerimi halletmem gerekiyor" açıklamasında bulundu.
 

"KENDİME ZAMAN AYIRIYORUM"

Muhabirlerin yeni projelerle ilgili sorusuna karşılık Burcu Biricik, "Hızlı tempoda sürekli bir işte yer almak gibi bir derdim yok. Şu anda biraz mola vermek, dinlenmek istiyorum. Zamanımı kendime ayırıyorum. Arkadaşlarımla ve sevdiklerimle bir araya gelerek keyifli vakit geçiriyorum. Ayrıca İngilizce dil kursuna başladım" şeklinde cevap verdi.

SEKTÖRE KÜSKÜNLÜK VAR MI?

Muhabirlerin "Sektöre küskünlük var mı?" sorusuna ünlü oyuncu, "Hayır canım, böyle bir durum asla söz konusu değil. 'Daha iyisini nasıl yapabiliriz?' düşüncesiyle hareket ediyorum. Bu nedenle biraz ara vermek ve kendime zaman ayırmak istiyorum" diyerek cevap verdi.


 

Benzer Haberler
Lucas Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı? Lucas Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı?
2024 ilk aşk bombası! Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin barıştı tatile çıktı! 2024 ilk aşk bombası! Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin barıştı tatile çıktı!
Nurgül Yeşilçay: Beni takip edin! Nurgül Yeşilçay: Beni takip edin!
Burak Yörük meydan okudu: Burak Yörük meydan okudu: "Bambaşka olacak"
Didem Soydan'ın ağzı yandı: Didem Soydan'ın ağzı yandı: "Bir daha oyunculuk denemem"
Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgili ortaya çıktı! El ele yakalandılar! Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgili ortaya çıktı! El ele yakalandılar!
ÇOK OKUNANLAR
Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e:
  • 31-12-2023 09:07

Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e: "Sen bir armağandın"

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!
  • 01-01-2024 11:40

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'
  • 03-01-2024 17:43

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'

Cezaevini Psikolojisi Kaldırmadı: Dilan Polat Yargılanmasına Ev Hapsinde Devam Edilecek mi?
  • 01-01-2024 10:12

Cezaevini Psikolojisi Kaldırmadı: Dilan Polat Yargılanmasına Ev Hapsinde Devam Edilecek mi?

Resmi gazetede 22:22'de açıklandı! Emekli maaşlarını alanlara TC kimlik ile ilave ödeme olacak! 
  • 02-01-2024 22:21

Resmi gazetede 22:22'de açıklandı! Emekli maaşlarını alanlara TC kimlik ile ilave ödeme olacak! 