Burhan Akdağ’dan Müge Anlı İtirafı: Yaş Gününde Mezar Yeri Almış!

Televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Müge Anlı, bu kez eski eşi Burhan Akdağ’ın yaptığı sıra dışı açıklamalarla gündeme geldi. Gazeteci ve foto muhabiri Akdağ, sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir iddiayı paylaştı. Ünlü sunucunun 30. yaş günü için aldığı hediyeyi açıklayan Akdağ, duyanları hayrete düşüren bir geçmişe ışık tuttu.

Zincirlikuyu’dan Sıra Dışı Doğum Günü Hediyesi

Burhan Akdağ, evli oldukları dönemde Müge Anlı için İstanbul’un en köklü ve prestijli mezarlıklarından biri olan Zincirlikuyu Mezarlığı’ndan yer satın aldığını iddia etti. Genellikle mücevher veya lüks eşyaların tercih edildiği yaş günü kutlamaları yerine mezar yeri almayı tercih eden Akdağ, bu hamlesiyle magazin dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Ünlü sunucunun bu hediyeye o dönem nasıl bir tepki verdiği ise merak konusu oldu.

"Ahiretteki Yerini Güvence Altına Almak İstedim"

Bu ilginç hediyenin nedenini de açıklayan Akdağ, kararın arkasındaki düşüncesini duygusal ama bir o kadar da tartışmalı bir temele dayandırdı. Akdağ, "Benden önce ölürse ahiretteki yerini güvence altına almak istedim" sözleriyle niyetini ifade etti. Bu açıklama, kamuoyunda sevginin farklı bir gösteriş biçimi olarak yorumlanırken, birçok kişi tarafından da ürkütücü bulundu.

Değeri 10 Milyon TL’yi Buluyor

Satın alınan mezar yerinin bugünkü maddi değeri ise dudak uçuklatacak cinsten. Burhan Akdağ, söz konusu alanın güncel piyasa şartlarında yaklaşık 8 ila 10 milyon TL değerinde olduğunu öne sürdü. İstanbul'un merkezinde bulunan ve yer bulmanın neredeyse imkansız olduğu Zincirlikuyu'daki bu alan, günümüzde adeta bir servet değerinde görülüyor.

Sosyal Medya Kullanıcıları İkiye Bölündü

Akdağ'ın açıklamaları dijital platformlarda geniş bir tartışma alanı yarattı. Kullanıcıların bir kısmı bu durumu "garanti bir gelecek planı" ve "farklı bir sevgi dili" olarak nitelendirdi. Diğer bir kesim ise doğum gününde mezar yeri alınmasını oldukça "kasvetli ve korkutucu" bularak sert eleştirilerde bulundu. Müge Anlı ile 1993'te evlenip 2008'de olaylı bir şekilde boşanan Akdağ'ın bu çıkışına ünlü sunucudan henüz bir yanıt gelmedi.