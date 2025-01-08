Burcu Özberk’ten estetik açıklaması: “Sadece..."

Ekranlardan bir süredir uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Burcu Özberk, estetik iddialarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Instagram’da aktif bir şekilde sevenleriyle iletişimde olan 35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda hem estetik söylentilerine hem de fiziksel değişimiyle ilgili merak edilenlere açıklık getirdi.

Burcu Özberk’ten estetik açıklaması: “Sadece...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-01-2025 10:02

“Muhteşem Yüzyıl” dizisindeki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa adım atan ve “Güneşin Kızları” ile yıldızı parlayan Burcu Özberk, estetik iddialarına yanıt vererek, “Estetik yaptırmadım, sadece diş estetiğim var. Daha botoks bile yaptırmadım. Benim olmadığım bir fotoğrafı gösterip kıyaslıyorlar.” dedi.

Kilosuyla ilgili de açıklama yapan güzel oyuncu, geçmiş yıllardaki haliyle karşılaştırıldığını belirterek, “O zamanlar 49-50 kiloydum. Şu an 60 kiloyum ve kendimi böyle çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki pozitif ve doğal paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Burcu Özberk, güzelliğini estetikten değil, doğallığından ve kendine olan güveninden aldığını bir kez daha vurguladı. Sevenlerinden destek mesajları alan Özberk, ekranlara dönüp dönmeyeceği konusunda ise henüz bir ipucu vermedi