Burcu Özberk İtalya Tatilinden Paylaşımlarıyla Büyüledi

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, yoğun iş temposunun ardından tatiline hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde sık sık Londra’ya giden güzel oyuncu, bu kez tercihini İtalya’dan yana kullandı. Capri adasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Özberk, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

“İtalya Bir Rüya”

Instagram hesabını aktif kullanan 35 yaşındaki oyuncu, Capri’deki karelerine “İtalya her zaman asla uyanmak istemeyeceğiniz bir rüya gibidir” notunu düştü. Tatil paylaşımlarıyla hayranlarını mest eden oyuncu, doğal güzelliği ve enerjisiyle dikkat çekti.

Oyunculuk Kariyerinden Tatil Paylaşımlarına

2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde “Huricihan Sultan” karakteriyle ekranlara adım atan Burcu Özberk, Kanal D’de yayınlanan Güneş’in Kızları dizisiyle yıldızını parlatmıştı. Başarılı oyuncu, kariyerindeki başarısının yanı sıra tatil paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Seyahat Tutkusuyla Dikkat Çekiyor

Geçtiğimiz ay tatil için Mısır’ı tercih eden Özberk, seyahat etmeyi seven ünlüler arasında yer alıyor. Bir ayağı Londra’da olan başarılı isim, şimdi ise Capri’den yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüledi. Her paylaşımıyla sosyal medyada konuşulan oyuncu, tatil pozlarıyla gündemin zirvesine oturdu.