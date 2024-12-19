Buray'dan büyük sürpriz

Türk pop müziğinin yıldız ismi Buray, 2025 yılına damga vuracak projeleriyle hayranlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor.

Buray'dan büyük sürpriz
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 19-12-2024 14:02

Sony Music Türkiye ile yepyeni bir iş birliğine imza atan Buray, iki yerli ve iki yabancı toplam dört yeni şarkıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapacak.

Sony Music Türkiye Genel Müdürü Özden Bora, heyecan verici projeyi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Bugün ofiste çok değerli bir konuğumu ağırladım. Sevgili Buray ile kataloğumuz üzerinde keyifli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu vesileyle hayranlarına müjdeyi de vermek isterim: Gelecek yıl programımızda iki yerli ve iki yabancı olmak üzere toplam dört yeni şarkı yer alacak!"

Yeni yıla güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanan Buray, müzik listelerine damga vuracak yeni şarkılarıyla hem yerel hem de global arenada büyük ses getirecek.

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