Buray 7 günde Devr-i Alem!

DK Event organizasyonuyla gerçekleşen “Buray On Tour” kapsamında Ankara, Kayseri, Konya, Sivas, Gaziantep, Mersin ve Samsun olmak üzere 7 şehri kapsayan 7 ayaklı turnenin tüm biletleri günler öncesinden tükendi.



Son yıllarda konserlerinde yakaladığı büyük ivmeyi sürdüren Buray’ın sahne aldığı her şehirde, binlerce hayranı saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu; konser alanlarında coşku tavan yaptı.





Yeni yıl gecesinde Antalya Belek’te sahne alacak olan Buray, bugün yaptığı duyuruyla 13 Şubat’ta Zorlu PSM’de vereceği özel İstanbul konserini de açıkladı.



2025’i rekorlarla kapatmaya hazırlanan başarılı sanatçı, merakla beklenen takvimini ise çok yakında hayranlarıyla paylaşacak.