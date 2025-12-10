Buray 7 günde Devr-i Alem!

Pop müziğin duygusunu en güçlü hissettiren isimlerinden Buray, adeta 7 günde devri âlem yaparak yılın en hızlı ve en coşkulu turnesine imza attı.

Buray 7 günde Devr-i Alem!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 10-12-2025 10:31

DK Event organizasyonuyla gerçekleşen “Buray On Tour” kapsamında Ankara, Kayseri, Konya, Sivas, Gaziantep, Mersin ve Samsun olmak üzere 7 şehri kapsayan 7 ayaklı turnenin tüm biletleri günler öncesinden tükendi.

Son yıllarda konserlerinde yakaladığı büyük ivmeyi sürdüren Buray’ın sahne aldığı her şehirde, binlerce hayranı saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu; konser alanlarında coşku tavan yaptı.



Yeni yıl gecesinde Antalya Belek’te sahne alacak olan Buray, bugün yaptığı duyuruyla 13 Şubat’ta Zorlu PSM’de vereceği özel İstanbul konserini de açıkladı.

2025’i rekorlarla kapatmaya hazırlanan başarılı sanatçı, merakla beklenen takvimini ise çok yakında hayranlarıyla paylaşacak.

Benzer Haberler
Bugün Güzel’ filmine İhtişamlı Gala Bugün Güzel’ filmine İhtişamlı Gala
Manifest, “Amatör”le Piste Çıkıyor Manifest, “Amatör”le Piste Çıkıyor
'Adile Naşit' Filmine Görkemli Gala 'Adile Naşit' Filmine Görkemli Gala
'Bugün Güzel' Ekibi Süper Kahraman Oldu 'Bugün Güzel' Ekibi Süper Kahraman Oldu
Kardeş Takımı 3 Filminin Fragmanı Yayınlandı Kardeş Takımı 3 Filminin Fragmanı Yayınlandı
Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
ÇOK OKUNANLAR
Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
  • 06-12-2025 17:15

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
  • 04-12-2025 11:31

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı
  • 05-12-2025 10:00

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı:
  • 08-12-2025 17:00

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"