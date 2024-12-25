Burak Özçivit'e Fahriye Evcen'den sürpriz doğum günü kutlaması

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit’in doğum gününü kutladı. Evcen, kutlamadan paylaştığı videoya, "İyi ki doğdun babamız" notunu ekledi.

Aile Saadeti Ön Planda

Paylaşımında oğullarıyla birlikte çekilmiş görüntülere Evcen, ailecek geçirdikleri mutlu anları takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede yoğun ilgi gören bu kutlama mesajı, çiftin hayranlarından da binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hayranlarından Mesaj Yağmuru

Fahriye Evcen’in paylaşımının ardından hayranlar, “Siz ne güzel bir ailesiniz”, “Mutluluğunuz daim olsun” gibi yorumlarla ünlü çifte olan sevgilerini dile getirdi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, samimi ve sıcak paylaşımlarıyla hayranlarının gönlünde taht kurmaya devam ediyor.