Burak Özçivit’e 10 Milyon dolarlık şok!

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, menajerlik ekibinde yer alan bir çalışan tarafından 10 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla sarsıldı. İddiaya göre, haksız kazanç elde ettiği belirlenen çalışanının işine son veren Özçivit, yaşadığı büyük şokun ardından moral bulmak amacıyla eşi Fahriye Evcen ile birlikte Fransa’ya gitti.

Uzun zamandır sektörde kazandığı güven ve başarısıyla tanınan oyuncu, yaşadığı bu olay sonrası ailesiyle vakit geçirip moral depolamak için Fransa’da bir tatil yapmayı tercih etti. Özçivit çiftinin Fransa’dan paylaştığı kareler, sevenleri tarafından beğeniyle karşılanırken, hayranları çifte destek mesajları gönderdi.