Burak Özçivit, Katar gelirini bağışladı!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan şiddetli depremler 11 ilde yıkıma yol açtı. 'Kuruluş: Osman' dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, on binlerce binanın yıkıldığı veya ağır hasarlı hale geldiği deprem felaketinde takdir toplayan bir harekete imza attı.

BURAK ÖZÇİVİT KATAR'DAN ELDE ETTİĞİ GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLADI

TV100'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Burak Özçivit Katar'da bir davete konuk edildi. Ünlü oyuncu davetten elde ettiği geliri, depremzedeler için bağışladığını açıkladı.