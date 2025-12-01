Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 01-12-2025 13:27

 

Burak Özçivit’in merakla beklenen tiyatro oyunu “İstanbul’un En Güzel Kızı”, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Oyun, 19 Aralık’ta Ankara Şura Sahnesi’nde prömiyer yaparak sahne yolculuğuna Anadolu’dan başlayacak.

 

KAEK Studio imzalı yapım; tüm Türkiye’nin yanı sıra dünya sahnelerinde, özellikle Almanya, Azerbaycan, Rusya ve Özbekistan gibi ülkelerde de izleyiciyle buluşacak olmasıyla dikkat çekiyor. İlk etapta toplam 5 ülke ve 16 şehirde eşzamanlı bilet satışına açılan proje, sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday.

Çağrı Şensoy’un yönettiği, Levent Tülek’in kaleme aldığı oyunda Özçivit; ömrünü şehrine, babasına ve tutkusuna adamış “Oki” karakterini canlandırıyor. Derinlikli, içten ve duygu yüklü bu aşk hikâyesi, seyirciyi güçlü bir atmosfere davet ediyor.

 

Oki’nin “İstanbul’un en güzel kızı” diye seslendiği sevgili; kimi için gerçek, kimi için hayal, kimi için ise aşkın ta kendisi… Oyun, İstanbul’un karmaşasında yeşeren bu tutkulu yolculuğu; büyüyen aşkı, kıskançlığı ve kavuşmanın ateşini sahneye taşıyor.

Benzer Haberler
Kardeş Takımı 3 Filminin Fragmanı Yayınlandı Kardeş Takımı 3 Filminin Fragmanı Yayınlandı
Tanju Çolak’tan çocuklara sürpriz: “Gerçek Kral Tanju Çolak” geliyor Tanju Çolak’tan çocuklara sürpriz: “Gerçek Kral Tanju Çolak” geliyor
Sevgililer Günü’nün En Büyük Konseri Levent Yüksel Senfonik! Sevgililer Günü’nün En Büyük Konseri Levent Yüksel Senfonik!
Berkay’lı “Gül Beyaz Gül”e Büyük İlgi! Berkay’lı “Gül Beyaz Gül”e Büyük İlgi!
Cem Yılmaz, Yeni Zootropolis Filmini ve Karakteri Nick Wilde’ı Anlattı Cem Yılmaz, Yeni Zootropolis Filmini ve Karakteri Nick Wilde’ı Anlattı
Berkun & Berfin Mis’ten Yeni Düet: “Bıraktın Ve Gittin Beni” Berkun & Berfin Mis’ten Yeni Düet: “Bıraktın Ve Gittin Beni”
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi
  • 26-11-2025 17:16

Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”
  • 26-11-2025 18:30

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
  • 01-12-2025 13:27

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Derin Talu'nun
  • 29-11-2025 13:15

Derin Talu'nun "Kıskançlar Çirkin ve Şişko" Paylaşımı Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti

Hande Erçel ve Hakan Sabancı İlişkisinde Son Gelişme: Birbirlerini Sildiler
  • 01-12-2025 13:54

Hande Erçel ve Hakan Sabancı İlişkisinde Son Gelişme: Birbirlerini Sildiler