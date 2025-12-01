Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Burak Özçivit’in merakla beklenen tiyatro oyunu “İstanbul’un En Güzel Kızı”, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Oyun, 19 Aralık’ta Ankara Şura Sahnesi’nde prömiyer yaparak sahne yolculuğuna Anadolu’dan başlayacak.

KAEK Studio imzalı yapım; tüm Türkiye’nin yanı sıra dünya sahnelerinde, özellikle Almanya, Azerbaycan, Rusya ve Özbekistan gibi ülkelerde de izleyiciyle buluşacak olmasıyla dikkat çekiyor. İlk etapta toplam 5 ülke ve 16 şehirde eşzamanlı bilet satışına açılan proje, sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday.

Çağrı Şensoy’un yönettiği, Levent Tülek’in kaleme aldığı oyunda Özçivit; ömrünü şehrine, babasına ve tutkusuna adamış “Oki” karakterini canlandırıyor. Derinlikli, içten ve duygu yüklü bu aşk hikâyesi, seyirciyi güçlü bir atmosfere davet ediyor.

Oki’nin “İstanbul’un en güzel kızı” diye seslendiği sevgili; kimi için gerçek, kimi için hayal, kimi için ise aşkın ta kendisi… Oyun, İstanbul’un karmaşasında yeşeren bu tutkulu yolculuğu; büyüyen aşkı, kıskançlığı ve kavuşmanın ateşini sahneye taşıyor.