Burak Özçivit ile Fahriye Evcen yeniden aynı projede mi rol alacak? İşte ilk açıklama...

Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, çocukları Kerem ve Karan ile birlikte geçtiğimiz gün alışveriş yaparken görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Özçivit ailesi, şıklıklarıyla tüm dikkatleri üzerlerine çekerken, samimi ve mütevazı tavırlarıyla da ilgi odağı oldular.

Özellikle çocukları için alışveriş yapmayı tercih eden çift, mağazaları dolaşırken keyifli anlar yaşadı. Gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Burak Özçivit, kendisine yöneltilen “Eşiniz Fahriye Evcen ile birlikte yeniden bir projede yer almak ister misiniz?” sorusuna “Bakalım, neden olmasın? Zaman gösterir” şeklinde yanıt verdi. Hayranlarının heyecanını artıran bu açıklama, çiftin birlikte bir projede yeniden buluşma ihtimalini gündeme taşıdı.