Burak Özçivit ile Fahriye Evcen yeniden aynı projede mi rol alacak? İşte ilk açıklama...

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen yeniden aynı projede mi rol alacak? İşte ilk açıklama...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2024 09:44

Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, çocukları Kerem ve Karan ile birlikte geçtiğimiz gün alışveriş yaparken görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Özçivit ailesi, şıklıklarıyla tüm dikkatleri üzerlerine çekerken, samimi ve mütevazı tavırlarıyla da ilgi odağı oldular.

Özellikle çocukları için alışveriş yapmayı tercih eden çift,  mağazaları dolaşırken keyifli anlar yaşadı. Gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Burak Özçivit, kendisine yöneltilen “Eşiniz Fahriye Evcen ile birlikte yeniden bir projede yer almak ister misiniz?” sorusuna “Bakalım, neden olmasın? Zaman gösterir” şeklinde yanıt verdi. Hayranlarının heyecanını artıran bu açıklama, çiftin birlikte bir projede yeniden buluşma ihtimalini gündeme taşıdı.

 

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